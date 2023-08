Na 6 op 6 buitenshuis wil Lukas Willen met Zulte Waregem ook op eigen veld overtuigen: “Wel bij de les blijven”

Twee uitzeges op rij, een clean sheet en flink wat goals gescoord. De barometer stond de voorbije week in Waregem en omstreken op ‘hoogzomer’. “We moeten hier vertrouwen uit putten, maar moeten wel bij de les blijven”, klinkt Lukas Willen heel nuchter in aanloop naar de thuismatch van vrijdagavond tegen FCV Dender.

“De nul houden in Seraing deed heel veel deugd”, blikt Lukas Willen nog even terug op de 0-5-zege. “Na de 0-2 konden we het iets rustiger aanpakken en waren we als verdedigers ook heel bewust bezig met het houden van de nul, want dat blijft toch belangrijk voor een team. Het is lang anders geweest en we kregen vorig seizoen veel kritiek omwille van de vele tegendoelpunten.”

Ook op de eerste speeldag in de Challenger Pro League tegen Francs Borains kreeg Essevee drie goals tegen, maar Willen wil zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen. “Aanvallend waren we altijd heel dreigend, maar je verdedigt wel als team, hé. Iedereen heeft daar zijn aandeel in, maar als verdedigers staan we er om tegendoelpunten te voorkomen. Dan doet het extra plezier als je een clean sheet op zak kunt steken.”

De 20-jarige verdediger wist in Seraing met enkele geslaagde infiltraties ook doelgevaar te creëren voor Essevee. “Het is zaak om het juiste moment uit te kiezen, zodat de tegenstander dit niet meteen verwacht. Wanneer je een overtal kunt creëren, is het zaak om de juiste man uit te kiezen. Als je het goed uitvoert, ben je bijna altijd gevaarlijk.”

Terugkeer van Timmy Simons

“Met 6 op 9 mogen we nu de komst van Dender voorbereiden”, kijkt Willen uit naar de terugkeer van Timmy Simons naar de Elindus Arena. “Samengespeeld hebben we niet, maar ik kreeg wel training van hem. We moeten verder bouwen op onze twee zeges, maar ook bij de les blijven. We moeten vertrouwen putten uit die zes punten en zeker ook uit de overtuigende cijfers in Seraing, maar we mogen toch niet vergeten dat we bij 0-1 ook enkele moeilijke momenten beleefden. Het zou gevaarlijk zijn om het nu al te gemakkelijk op te nemen. We mogen niet vergeten dat het op de eerste speeldag nog grondig fout liep. Daarom vind ik dat we onze fans ook bij een thuiswedstrijd nog eens moeten proberen te verwennen.”

“We moeten onze fans ook bij een thuiswedstrijd nog eens proberen te verwennen” Lukas Willen

Het is enigszins verrassend dat Lukas Willen nog steeds aan de Gaverbeek voetbalt. “Er was wel wat interesse (onder meer van OH Leuven, red), maar uiteindelijk koos ik er toch voor om mijn contract bij Essevee te verlengen. Deze club heeft me ooit de kans gegeven in de Jupiler Pro League en kon me nu ook overtuigen met het sportieve project. We hebben enkele moeilijke jaren achter de rug, maar nu wil ik mijn steentje bijdragen aan een positief verhaal. Ik heb nog een hele carrière voor mij, dus wie weet kan ik ooit nog wel eens van het buitenland proeven.”