Verrassende ommekeer: twijfelende Mike Trésor reist niet af naar Burnley, Vincent Kompany wil aanvaller alsnog overtuigen

De overgang van Mike Trésor van KRC Genk naar Burnley zat woensdagavond in de allerlaatste fase. Zo bevestigden ook iedereen binnen KRC Genk woensdag in het Turkse Adana, waar Racing donderdagavond (20u) tegen het plaatselijke Demirspor een 2-1-voorsprong verdedigt in de terugmatch van de play-offs van de Conference League. De laatste punten en komma’s waren bijna gezet, er stond ook een vliegtuig klaar om de speler in België op te pikken, zodat hij in Engeland zijn fysieke en medische testen kon afleggen.

Maar in extremis ging de 24-jarige Trésor, die in Genk nog tot medio 2025 onder contract ligt, aan het twijfelen of dit wel de juiste stap zou zijn in zijn carrière. En besliste hij om niet naar het Verenigd Koninkrijk af te reizen. Voorlopig of definitief? Dat is nu de vraag. Manager Vincent Kompany, die woensdagavond onbereikbaar was omdat hij op de bank zat tijdens de uitzege in de League Cupwedstrijd op Nottingham Forest (0-1), zal nu alle zeilen moeten bijzetten om Trésor alsnog te overtuigen. Daarvoor heeft hij niet al te veel tijd meer, de zomermercato loopt in Engeland vrijdagavond af om 23 uur plaatselijke tijd.