“Eén op tien Vlamingen kent verkeersregels in schoolzones onvoldoende”

Eén op de tien Vlamingen is niet goed op de hoogte van verkeersregels in schoolzones. Dat blijkt uit de ‘terug naar school’-quiz van mobiliteitsorganisatie VAB, die al meer dan vijfduizend keer werd ingevuld.

Als autobestuurder stilstaan op een voet- of fietspad mag niet, zelfs al is het druk aan de schoolpoort, staan alle parkings vol of is het maar voor even. Wie dat wel doet, riskeert een boete van 116 euro. Toch denkt een tiende van de deelnemers aan de quiz dat het wel oké is. Nog eens een op de tien quizzers gaf fout de bevoegdheden van een gemachtigd opzichter aan.

Evenveel mensen weten niet dat een voetganger die aan een zebrapad aanstalten maakt om over te steken altijd voorrang heeft. Dat nalaten kan een boete van 174 euro betekenen. Bijna zeven op de tien mensen weet overigens dat voetgangers moeten oversteken op een zebrapad als dit op minder dan twintig meter afstand ligt.

Gemiddeld scoorden deelnemers 7,9 op tien. Slechts 11 procent had alles juist. De quiz is nog steeds beschikbaar op de website van VAB.