Vijf miljoen bijen van vrachtwagen gevallen in Canada: “Ze waren dakloos, verward, en héél boos”

Een vrachtwagen met zo’n 5 miljoen bijen is woensdag een tijdlang zijn lading verloren in Burlington, een stadje ten zuiden van de Canadese stad Toronto. Dat meldt de BBC.

De bijenkorven vielen op straat toen de spanbanden loskwamen tijdens het transport naar hun locatie voor de winter. De politie vroeg omwonenden in eerste instantie om ramen en deuren gesloten te houden, en trommelde vervolgens een tiental imkers uit de regio op om de bijen weer te verzamelen.

“Toen ik aankwam hoorde ik een vrij luide wolk bijen die dakloos, verward, en héél boos was”, vertelt imker Michael Barber, die als eerste ter plaatse was. “Het was waanzinnig, ik hoop zoiets nooit meer mee te maken.” De bijen bleken verspreid over een gebied van 400 meter lang. Het duurde dan ook enkele uren om alle bijen weer in hun korven te krijgen. De chauffeur van de vrachtwagen werd meer dan 100 keer gestoken.

© AP

© AP