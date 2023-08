Het begon met opgeblazen gevoel, en toen bleek Sabrina (41) terminaal: “Alles staat nu in het teken van mijn dochtertje”

Riemst

Toen Sabrina Dewaleff (41) uit Millen begin vorig jaar te horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was, stortte haar wereld in. Ze had nog zo veel plannen, zoals de afwerking en inrichting van de tuin aan haar nieuwe woning. Maar daar had ze noch de energie noch de centen voor, tot vzw Helpende Handen Riemst haar situatie te horen kreeg. “Alles staat nu in het teken van mijn dochtertje Siënna.”