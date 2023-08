Britse minister van Defensie Ben Wallace neemt ontslag, Grant Shapps neemt over

Wallace, die vier jaar lang minister van Defensie was, had eerder deze zomer al aangekondigd dat hij ontslag zou nemen bij een nieuwe kabinetswijziging, omdat zijn carrière “een persoonlijke tol eiste van mij en mijn gezin”. “Het ministerie van Defensie dat ik verlaat is nu moderner, beter gefinancierd, en heeft meer vertrouwen dan de organisatie die ik in 2019 overnam”, schrijft Wallace in zijn ontslagbrief. “Ik geloof echt dat de wereld de komende tien jaar onveiliger zal worden.” Volgens Sunak heeft Wallace gewerkt op “een van de meest veeleisende posten in de regering”. “Hij vertrekt met mijn dank en respect”.

Sunak benoemde vervolgens Grant Shapps, een van zijn vertrouwelingen, tot de nieuwe minister van Defensie. De 54-jarige Shapps was sinds februari minister van Energiezekerheid en Koolstofneutraliteit, en heeft een lange politieke carrière achter de kiezen. In plaats van een specialist in militaire zaken heeft Sunak dus gekozen voor iemand met een schat aan politieke ervaring voor de belangrijke portefeuille. Het Verenigd Koninkrijk is één van de belangrijkste steunpilaren van Oekraïne in diens strijd tegen de Russische invasie.