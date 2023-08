Advocaat van acteur Reuben D.B. reageert: “Mijn cliënt is zich ervan bewust dat hij met ernstige problematieken kampt”

In de zedenzaak rond Sven Pichal (44) heeft de advocate van spilfiguur Reuben D.B. (34) donderdag voor het eerst gereageerd. “Mijn cliënt verleent zijn volledige medewerking aan het onderzoek en is zich ervan bewust dat hij met ernstige problematieken kampt”, zegt advocate Issabel De Fré.

Een dag nadat bleek hoe eerder deze maand de Antwerpse acteur Reuben D.B. (34) ontmaskerd werd als spilfiguur in het onderzoek naar beelden van kindermisbruik, heeft zijn advocate een mededeling rondgestuurd. “Mijn cliënt verleent zijn volledige en transparante medewerking aan het onderzoek”, schrijft meester Issabel De Fré. “Hij is zich bewust van het feit dat hij met ernstige problematieken kampt, waarvoor naar de gepaste hulp wordt gezocht.”

Persoonlijke problemen

Reuben D.B. is al meer dan vijftien jaar actief in de showbizz, maar kampte volgens kennissen al langer met persoonlijke problemen. Op 11 augustus werd bij de politie in Antwerpen aangifte tegen hem gedaan omdat hij ernstige beelden van kindermisbruik naar anderen had doorgestuurd en ook beelden op café had laten zien. De man werd opgepakt en aangehouden. Uit het verdere onderzoek konden nog vier andere mannen worden geïdentificeerd, onder wie de bekende radiostem Sven Pichal. Ook hij zit nog steeds in de gevangenis.

Volgens de advocate van Reuben D.B. moet het verder onderzoek naar haar cliënt nu sereen gebeuren. “Het is enkel aan de rechter om een deskundig onderzoek te voeren naar de feiten en de persoonlijkheid van mijn cliënt R. D. B., en niet aan de publieke opinie of de media. Om die reden onthouden wij ons van verdere commentaar.”