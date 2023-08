Hij werd ontdekt in een Ghanese wijk en trapt voorzetten zoals Angel Di Maria: wie is Ernest Nuamah, de recordtransfer van RWDM?

Geen mens die gelooft dat Ernest Nuamah, sinds gisteren de duurste speler ooit gekocht door een Belgische club, ook maar één seconde het shirt van RWDM zal dragen. Maar boekhoudkundige transfer of niet, zijn naam is nu wel onlosmakelijk verbonden met het Belgisch voetbal. “Met zijn krachtige linkervoet kan hij met nauwkeurigheid en precisie voorzetten versturen, vanop rechts heeft hij de meeste van zijn goals in Denemarken gemaakt. Hij blinkt eigenlijk uit op elke flank”, klinkt het in Ghana.