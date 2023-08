Thibo Baeten over de Eredivisie, de Belgische beloften en Beerschot: “Voor eeuwig een plekje in mijn hart”

Dream chaser, staat er op zijn lichaam getatoeëerd. De Belgische Go Ahead Eagles-spits Thibo Baeten (21) hoopt dat er vrijdag één droom in vervulling gaat met een selectie voor de U21. “Ik wil deel uitmaken van de nieuwe generatie.”

Je ruilde deze zomer Beerschot in voor Go Ahead Eagles. De verwachting was nochtans dat je ging blijven, of niet?

“Mijn makelaar (Tom Aerts, red.) en ikzelf hadden al langer beslist dat het de bedoeling was om de stap naar eerste klasse te zetten. Toen Go Ahead Eagles interesse toonde, heb ik niet getwijfeld. De club volgt me al sinds ik in 2020 debuteerde bij Club NXT. En nu betaalt men een stevige som voor mij (naar verluidt 400.000 euro, red.), daar spreekt vertrouwen uit. Pas op, ik was erg gelukkig bij Beerschot, die club heeft me kansen gegeven en zit voor eeuwig in mijn hart. Maar er was ook wat onduidelijkheid over de ambities bij Beerschot, zodus… De club hoort nochtans thuis in de Jupiler Pro League.”

Ik las in een Nederlandse krant dat je omschreven werd als ‘een groeibriljantje’ en ‘een wroeter’. Welk woord past het best bij jou?

“Ik ben een beetje een mix. Ik kan een creatieve speler zijn, maar tegelijk moet je soms gewoon knokken. Ik ben niet vies van het vuile werk. En bovenal ben ik een doelpuntenmaker. Ik leef voor goals.”

Je kreeg nog geen minuten in de Eredivisie. Hoe komt dat?

“Go Ahead Aegles werd vorig seizoen knap elfde en is een geoliede machine. We gaan een heel mooi seizoen draaien, er is veel kwaliteit. Ook op mijn positie is er veel concurrentie, met internationals van IJsland en Zweden. Maar ik ben zeker dat ik kansen ga krijgen, en dan zal ik klaar zijn om die te grijpen. Tot dan moet ik me tonen op training en in oefenduels. Zo speelden we vriendschappelijk tegen Ajax met kleppers als Wijndal en Berghuis, allemaal jongens die zomaar in de basis zouden kunnen staan. Ik scoorde: het was voor mij de bevestiging dat ik het niveau aankan.”

Je draagt je doelpunten op aan je vijf jaar geleden overleden opa. Zou hij trots op je zijn?

“Ik denk van wel. Hij was diegene die me als klein manneke altijd naar de training bracht. Het is maar normaal dat ik na elke goal aan hem denk. Hij was een kritische opa. (grijnst) Hij zou zeker fier zijn op mijn parcours, maar tegelijk zou hij zeggen dat ik nog een tandje mag bijsteken.”

Je zit in de voorselectie voor de Belgische beloften. Klopt het dat die U21 een doelstelling zijn voor jou?

“Absoluut. Ik hoopte stiekem op het EK, maar als je ziet dat De Ketelaere en Openda erbij waren, moet je realistisch zijn. Nu komt er een nieuwe generatie, waar ik deel van wil uitmaken. Er is met Swerts ook een nieuwe, jonge coach, wat ik goed vind voor een beloftenelftal. Hopelijk vindt Swerts dat ik de ploeg iets kan bijbrengen en roept hij me op. Ben ik er deze keer nog niet bij, dan is het alleen maar een motivatie om er nog harder tegenaan te gaan.”