Net geen tien zeges op rij: Inter Miami kan voor het eerst sinds de komst van Lionel Messi niet winnen

Voor het eerst sinds de komst van Lionel Messi, heeft Inter Miami een wedstrijd niet kunnen winnen. Op de 29e speeldag in de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS) bleef het team woensdag in eigen huis op een scoreloos gelijkspel steken tegen Nashville.

Met Messi in de rangen kon Inter Miami een indrukwekkende reeks van negen zeges op rij voorleggen. Zeven daarvan werden geboekt in de Leagues Cup, met Amerikaanse en Mexicaanse tegenstanders. In de US Open Cup werd er gewonnen van Cincinnati en vervolgens ging ook New York Red Bulls in de MLS voor de bijl. Voor Inter Miami was dat de eerste overwinning in het kampioenschap sinds half mei. De teller van Messi staat intussen op elf goals en drie assists.

Na de puntendeling van woensdag staat Inter Miami met 22 punten op de voorlaatste plaats in de Eastern Conference, op tien punten van de negende stek van Chicago Fire, die recht geeft op deelname aan de play-offs.

Invaller Dante Vanzeir zag New York Red Bulls met het kleinste verschil (1-0) verliezen op bezoek bij New England Revolution. Vanzeir kwam pas een kwartier voor affluiten het terrein op, toen de eindstand allang op het bord stond. In de Eastern Conference staan de Red Bulls pas op de twaalfde plaats.