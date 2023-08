UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin trekt fel van leer tegen rijke Saudische clubs: “Ze pakken het verkeerd aan, maar dat is mijn probleem niet”

Clubs uit Saudi-Arabië zullen ook in de toekomst niet mogen deelnemen aan Europese competities, zo bevestigde UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin donderdag in een interview met de Franse sportkrant L’Equipe.

Ceferin helpt daarmee de geruchten uit de wereld dat er gedacht zou worden aan een integratie van het Saudische voetbal in de Europese clubcompetities. “Enkel Europese teams mogen aantreden in de Champions League, Europa League en Conference League”, zo klinkt het stellig. De loting voor de groepsfase van de Champions League vindt donderdagavond plaats in Monaco, met landskampioen Antwerp in pot 4.

De UEFA-baas maakt zich ook geen zorgen omtrent de opwaardering van het Saudische voetbal. “Enkele jaren geleden zagen we hetzelfde gebeuren in China. Ook daar trokken toen veel spelers voor veel geld aan het einde van hun carrière naartoe. Het resultaat: het Chinese voetbal ontwikkelde zich daarna niet meer en het land kon zich niet eens plaatsen voor het WK.”

Aleksandar Ceferin. — © REUTERS

Deze zomer werden onder meer Karim Benzema, Neymar en Sadio Mané voor astronomische bedragen naar de woestijn gelokt. “Ze pakken het op de verkeerde manier aan. In plaats daarvan, zouden ze coaches en spelers moeten opleiden. Maar dat is mijn probleem niet.”

Volgens Ceferin zijn het enkel spelers die aan het einde van hun carrière staan of niet ambitieus genoeg zijn die de overstap wagen. “Voor zover ik weet, dromen Mbappé en Haaland niet van Saudi-Arabië. We houden in de gaten wat er allemaal gebeurt, maar ik ben er zeker van dat het geen gevaar betekent voor onze Europese competities.”