Borrell: “Evacuatie van Europeanen uit Gabon niet nodig”

De staatsgreep in Gabon is niet van dezelfde aard als de coup die eind juli in Niger plaatsvond. Dat heeft hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell onderstreept. De situatie in het land is rustig, en het is volgens Borrell dus niet nodig om Europeanen te evacueren.

“Uiteraard zijn militaire staatsgrepen niet de oplossing, maar men mag niet vergeten dat de verkiezingen in Gabon gepaard gingen met onregelmatigheden. Er zijn militaire coups, en er zijn institutionele coups waarbij niet naar de wapens moet worden gegrepen”, verklaarde Borrell voor een informele bijeenkomst van de Europese buitenlandministers in Toledo.

In tegenstelling tot de situatie in Niger lijkt het voor Borrell niet nodig om de zowat 10.000 Europese onderdanen uit Gabon te evacueren. “De situatie is radicaal anders. Het is er kalm. We zien geen risico op geweld. Geen enkel land heeft bezorgdheid getoond”, klonk het bij de hoge vertegenwoordiger.

In Gabon hebben militairen woensdag “het einde van het regime” aangekondigd en president Ali Bongo Ondimba, die al 14 jaar aan de macht is, onder huisarrest geplaatst. Dat gebeurde net na de bekendmaking van zijn nieuwe zege bij de presidentsverkiezingen van zaterdag. “Als men de verkiezingen vervalst, dan is dat ook een irreguliere manier om de macht te grijpen”, stelde Borrell vast.

De buitenlandministers richtten hun aandacht in Toledo vooral op de gevolgen van de coup die eind juli plaatsvond in Niger. Ze bereiden sancties tegen de putschisten voor. “We roepen op tot het herstel van de grondwettelijke orde en de vrijlating van president Bazoum”, zo herhaalde de Belgische minister Hadja Lahbib. “We gaan ook bekijken hoe Europa de stabiliteit in de regio kan steunen. België en de EU hebben veel geïnvesteerd in de strijd tegen het terrorisme. Het is belangrijk die verworvenheden te behouden en een domino-effect te vermijden.”