RSCA Futures speelt thuiswedstrijd in… Geel: “Uiteraard hadden we liever in Lotto Park gespeeld, maar een prof moet in elk stadion kunnen presteren”

Na een povere drie op negen krijgt RSCA Futures vrijdag het bezoek van Jong Genk. Op het thuisvoordeel hoeft paars-wit evenwel wel niet te rekenen, want de youngsters wijken hun thuismatch uit naar het Leunenstadion in... Geel.

Na de thuisnederlaag tegen Beerschot op de openingsspeeldag komt er voorlopig geen revanche in het Lotto Park. Woensdag werd beslist dat paars-wit zijn thuismatch in Geel afwerkt, in het Leunenstadion, dit seizoen de thuisbasis van… Jong Genk. De grasmat van het Lotto Park kampt met ziektekiemen en moet gespaard worden. Ook vorig seizoen werd soms uitgeweken, maar het Koning Boudewijnstadion bijvoorbeeld was voor dit weekend geen optie.

Voor de spelers is het natuurlijk niet leuk om een thuiswedstrijd in Geel te moeten voetballen, al gaat Amando Lapage er wel volwassen mee om. “Uiteraard geniet het Lotto Park steeds de voorkeur. Het is het mooiste stadion van België en de plaats waar elke belofte hoopt om ooit het shirt van het A-team te dragen. Maar goed, als prof moet je in elk stadion kunnen presteren.”

Na de switch van David Hubert naar de dug-out en het doorschuiven van Théo Leoni naar de A-ploeg lijkt Lapage ondanks zijn prille leeftijd stilaan de patron van de ploeg te worden. De kleinzoon van Paul Van Himst laat defensief minder steken vallen dan vorig jaar en drukt tegelijk ook offensief steeds meer zijn stempel. “De focus ligt nog altijd op het defensieve, maar offensief profiteer ik van mijn opleiding als aanvaller. Daarnaast ben ik aan mijn tweede seizoen bezig in de Challenger Pro League en beschik ik dus al over wat extra ervaring.”

Bleke Monticelli

Vorig seizoen eindigde RSCA Futures zijn debuutseizoen in 1B als zesde. Na drie speeldagen lijken conclusies nog voorbarig, maar het ziet er wel naar uit dat de huidige lichting op de toppen van de tenen zal moeten lopen om het voorbije seizoen te evenaren. Voorin weegt Luca Monticelli vooralsnog te licht om het vertrek van topschutter Lucas Stassin naar Westerlo op te vangen. Monticelli werd weggeplukt bij aartsrivaal Standard en traint op Neerpede ook mee met de A-kern, maar op bezoek bij Francs Borains leek hij vorige zondag precies met tegenzin tussen de lijnen te staan.

Luca Monticelli brengt voorlopig nog niet wat van hem verwacht wordt. — © BELGA

Achterin kunnen de Futures voorlopig ook geen beroep doen op Lucas Lissens. De Lennikse centrale verdediger was vorige seizoen, maar traint voorlopig uitsluitend mee met de A-kern en wordt niet meer doorgeschoven. “Hoe staat het met Lissens? Geen idee. Hij traint mee met de A-kern”, is coach Marink Reedijk eerlijk. “Ik sta dagelijks in contact met hoofdcoach Riemer. Onze samenwerking is uitstekend, hoor.”