Romelu Lukaku officieel voor een jaar naar AS Roma: “Als tegenstander voelde ik al de warmte van de Romanisti”

Het is nu ook officieel: Romelu Lukaku wordt door Chelsea tot het einde van het seizoen uitgeleend aan AS Roma, zo bevestigde de Italiaanse club donderdagmiddag. De Rode Duivel zal met rugnummer 90 spelen bij de Romeinen, hetzelfde nummer dat hij vorig seizoen droeg bij Inter.

AS Roma noemt Lukaku in de aankondiging van de transfer op hun website “een wereldberoemde spits, die naast een geweldige doelpuntenmaker ook nog eens een veelzijdige aanvaller is” - getuige daarvan de 93 assists die hij al gaf in zijn carrière, naast zijn 280 goals in 589 matchen.

“De verwelkoming die ik gekregen heb van deze club en zijn fans heeft me enthousiast gemaakt en nog meer gemotiveerd om alles te geven voor mijn nieuwe ploeg. Als tegenstander voelde ik al de sfeer van het Stadio Olimpico en de warmte van de Romanisti”, klinken de eerste woorden van Lukaku als spits van AS Roma.

“Het is fijn daar nu zelf deel van uit te maken. Ik heb pas de kans gekregen met de eigenaars te spreken en was onder de indruk van hun ambitie. Nu moeten we werken, bescheiden zijn en match per match groeien. Zelf kan ik niet wachten om mijn ploegmaats op en naast het veld bij te staan.”

Tiago Pinto, de General Manager Football van Roma, zei dat de transfer de club “enkel maar grote tevredenheid kan brengen”. “Met de komst van Lukaku winnen we aan ervaring, professionalisme en drive om te winnen.”

Flirt met Juventus

De dertigjarige Lukaku heeft bij zijn tweede passage bij Chelsea nog een overeenkomst tot medio 2026, maar komt er niet meer voor in de plannen van de nieuwe eigenaars en wou er zelf ook vertrekken. Een verlengd verblijf bij Inter leek lange tijd de meest voor de hand liggende oplossing, totdat een uiteindelijk mislukte flirt met Juventus breed werd uitgesmeerd in de Italiaanse kranten. Inter voelde zich bedrogen en uiteindelijk kwam ook de deal met Juve er niet door. Supporters van de Oude Dame verzetten zich tegen de komst van de Belgische topschutter aller tijden, die in een ruiloperatie betrokken zou worden met Dusan Vlahovic. Intussen zit de 23-jarige Serviër nog steeds in Turijn en lijkt hij daar niet meteen te vertrekken. Zondag sleepte de spits met een treffer nog een 1-1 gelijkspel uit de brand tegen Bologna.

Enter Roma, met coach José Mourinho aan de lijn. De Portugees werkte al twee keer eerder met Lukaku. Bij Chelsea vreesde Big Rom tien jaar geleden te weinig speelgelegenheid onder The Special One, waarna in extremis een uitleenbeurt en later een definitieve transfer naar Everton volgden. Mourinho was Lukaku echter niet uit het oog verloren, want drie jaar later overtuigde hij United om bijna 85 miljoen euro op tafel te leggen om onze landgenoot naar Manchester te halen. Die tweede samenwerking verliep heel wat beter, maar toch verkoos Lukaku Old Trafford in de zomer van 2019 te verlaten voor een eerste passage bij Inter. Dat bleek een voltreffer. Big Rom werd in zijn tweede seizoen in Italië verkozen tot beste speler van de Serie A en loodste de Nerazzurri met 24 treffers naar de eerste Scudetto in elf jaar loodste. Financiële problemen bij Inter, het vertrek van coach Antonio Conte en de lokroep van zijn droomclub Chelsea dreven hem toch weer richting de Premier League, voor een recordbedrag van zowat 115 miljoen euro. Voor één seizoen dan toch, vorige zomer volgde de uitleenbeurt aan Inter.