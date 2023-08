Drie jaar cel voor Italiaanse inbreker (27) die Belgische speurders “de beste” noemde

Bij een inbraak in Knokke-Heist werden op 8 april 2022 een portefeuille, een handtas, een reistas en 250 euro cash buitgemaakt. Diezelfde dag en vier dagen eerder werden in dezelfde buurt ook twee inbraakpogingen vastgesteld. Op 18 april 2022 zag een buurman dan weer hoe een kluis en enkele dure handtassen door het raam van een Antwerpse villa werden gegooid.

Volgens het openbaar ministerie werden de feiten gepleegd door een rondtrekkende bende die daarbij huurwagens gebruikte. Na een inbraakpoging in Leuven kon uiteindelijk Dilan H. als verdachte opgepakt worden. De beklaagde kon bovendien gelinkt worden aan de diefstal van nummerplaten in Gent en Kaprijke.

Tijdens een overbrenging voor verhoor begon de Italiaan spontaan te vertellen over zijn carrière in de misdaad. Op basis van zijn ervaringen in meerdere Europese landen had hij naar eigen zeggen vooral respect voor de Duitse en de Belgische politie. “Van de Duitse politie kan je niet wegvluchten, want die hebben de snelste wagens. En de Belgische politie heeft de beste speurders. Hun onderzoek is sterk”, klonk het. H. verklaarde ook nog dat hij bewust enkel ging stelen bij rijke mensen.

De verdediging vroeg om geen rekening te houden met die uitspraken, aangezien de beklaagde toen niet werd bijgestaan door een advocaat. Daarnaast vroeg meester Kris Vincke de vrijspraak voor de inbraak in Antwerpen. Ten slotte werd tevergeefs geopperd om de twee jaar cel die H. in Leuven kreeg als voldoende te beschouwen.

In hetzelfde dossier werd een 45-jarige Italiaanse Luikenaar tot vijftien maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Alfonso C. huurde auto’s in opdracht van de bende. Volgens zijn advocate Nadia Lorenzetti was de beklaagde door zijn cocaïneverslaving gemakkelijk beïnvloedbaar.