Expert Dirk Van Damme pleit voor eerlijke kansen in ons onderwijs in plaats van gelijke kansen. — © Jimmy Kets

Hij heeft zijn kritiek nooit gespaard, maar Dirk Van Damme (67) stelt het in zijn nieuwste boek wel heel scherp: ons onderwijs is te soft geworden. “Maar door alle rumoer van de laatste tijd staat het wel weer waar het hoort: in het centrum van de maatschappelijke discussie.”