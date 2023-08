Vermoedelijk laatste video van Prigozjin opgedoken

‘Voor wie zich afvraagt of ik leef of niet, of hoe het met me gaat. Nu, in het weekend in de tweede helft van augustus 2023, zit ik in Afrika.’ De huurlingenleider verklaart expliciet dat het goed met hem gaat.

Of de beelden authentiek zijn, kon nog niet onafhankelijk worden geverifieerd. Indien wel is deze video opgenomen enkele dagen voor de vliegtuigcrash waarbij Prigozjin zou zijn omgekomen.

Prigozjin zou dinsdag begraven zijn in Sint-Petersburg. Westerse inlichtingendiensten vermoeden dat het Kremlin achter zijn dood zit. Rusland ontkent en voert een eigen onderzoek.

