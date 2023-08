Rode Duivel Olivier Deman naar Werder Bremen: “Als alles volgens plan gaat, zit hij dit weekend al in de kern”

Olivier Deman (23) gaat vermoedelijk nog Cercle Brugge verlaten. De onderhandelingen met Werder Bremen zitten in de laatste rechte lijn, er vonden zelfs al medische testen plaats. “Als alles volgens plan verloopt, zit hij dit weekend al in de kern”, verklapte Werder-trainer Ole Werner.

De éénvoudige international kan in Duitsland een ploegmaat worden van Senne Lynen. Werder Bremen strijdt voor het behoud en ziet in Deman de gedroomde versterking voor de linkerflank. “We houden hem al een tijdje in de gaten. Hij is nu in Bremen en ik verwacht dat we de transfer vandaag nog kunnen aankondigden”, vertelde Clemens Fritz, die instaat voor het transferbeleid van Werder Bremen, donderdag op de persconferentie in de aanloop naar de competitiematch tegen Mainz 05.

“Het zou geweldig voor ons zijn een speler te halen die meteen inzetbaar is en nog ruimte voor verbetering heeft”, ging trainer Ole Werner al in op de nakende transfer. “Als alles volgens plan gaat, zit hij dit weekend al in de kern.”

Werder Bremen speelt zaterdag om 15u30 thuis tegen Mainz 05. De club uit de Hanzestad is het seizoen begonnen met nul op zes na nederlagen tegen Bayern München (0-4) en Freiburg (1-0). Intussen lekte uit dat spits en WK-revelatie Niclas Füllkrug, de grootste naam in de selectie, op weg is naar Borussia Dortmund.