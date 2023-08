Duits bondscoach Hansi Flick roept Leon Goretzka of Timo Werner verrassend niet op: “Iedereen moet zijn ego opzij schuiven”

Bayern-middenvelder Leon Goretzka en RB Leipzig-aanvaller Timo Werner zijn door bondscoach Hansi Flick niet opgenomen in de Duitse selectie voor de oefeninterlands van komende maand tegen Japan en vicewereldkampioen Frankrijk. Ook kersvers Leipzig-verdediger David Raum is er niet bij.

“Iedereen moet zijn ego opzij schuiven”, aldus Flick over zijn 24-koppige selectie. “Enkel de ploeg is van belang, niet de individuen. We kijken vooral naar wie er energie aan het team kan geven.” Bayern-middenvelder Jamal Musiala is dan weer wel opgeroepen. Tien dagen geleden liep hij nochtans een spierscheur op, waardoor hij pas sinds maandag weer individueel kan werken. Met de groep trainde hij voorlopig nog niet mee.

Als organisator is Duitsland rechtstreeks geplaatst voor het EK van volgend jaar. Na de vroegtijdige uitschakeling op het WK van eind vorig jaar in Qatar heeft de Mannschaft enkel oefenwedstrijden om zich voor te bereiden. Daarin zijn de resultaten voorlopig niet al te hoopgevend. Er werd slechts één keer gewonnen, met 2-0 tegen Peru. Zowel tegen de Rode Duivels (2-3), Polen (1-0) als Colombia (2-0) ging de wereldkampioen van 2014 onderuit. Tegen Oekraïne werd er 3-3 gelijkgespeeld.

Flick ligt er naar eigen zeggen niet wakker van. “De EK-voorbereiding begint nu pas, in september”, liet hij eerder al noteren in Kicker.