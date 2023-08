Binnenkort kan je ook (video)bellen via Twitter-opvolger X

Elon Musk wil ook audio- en video-oproepen mogelijk maken via X, het vroegere Twitter. Dat heeft hij donderdag bekendgemaakt. In een update van de privacyvoorwaarden van X staat bovendien dat het bedrijf biometrische gegevens zal opslaan, al is het niet duidelijk wat daarmee juist bedoeld wordt.

De functie om audio- en video-oproepen uit te voeren, zal beschikbaar worden via smartphones en computers, en er zal geen telefoonnummer voor nodig zijn. X is zoals “een globaal adresboek”, aldus Musk.

De aankondiging past binnen het plan van de SpaceX-topman om Twitter te transformeren naar X, een “alles-app”. Dergelijke universele apps zijn populair in China, waar mensen bijvoorbeeld WeChat gebruiken voor allerhande taken, van berichten sturen tot betalingen.

Veel concurrenten

Met video- en audio-oproepen betreedt Musk een markt met veel concurrenten. Zo is de functie al beschikbaar via WhatsApp, Facebook Messenger en op alle Apple-toestellen via de eigen dienst Facetime.

Musk gaf nog geen informatie over de timing van de lancering van de nieuwe functie. Ook is het niet duidelijk of die betalend zal zijn. Het is ook niet duidelijk hoe gebruikers beschermd zullen worden tegen spamberichten.

Inkomsten

Sinds Musk Twitter in oktober overnam, zijn de reclame-inkomsten van het platform gehalveerd. Musk focust daarom sterk op de betalende abonnementen.

In de vernieuwe privacyvoorschriften van X staat bovendien dat het platform indien de gebruiker daarvoor kiest biometrische gegevens kan verzamelen voor beveiligings- en identificatiedoeleinden. X maakt daarbij niet duidelijk om welke informatie het precies gaat, maar andere bedrijven bedoelen daar vaak gezichtskenmerken, vingerafdrukken of herkenning van de ogen mee. Mogelijk gaat het om een van de ideeën van Musk om af te geraken van geautomatiseerde accounts die spamberichten verspreiden.

X zegt nu ook informatie over het werk en de opleiding van gebruikers te verzamelen. Daarmee wil het bedrijf geschikte vacatures en “relevantere advertenties” tonen.