Stikstofnormen in Nederland zullen wellicht strenger worden, natuur blijkt kwetsbaarder dan eerst gedacht

De stikstofnormen in Nederland zullen de komende jaren waarschijnlijk nog strenger worden. De zogeheten kritische depositiewaarde (KDW), waarmee wordt bepaald hoeveel stikstof maximaal mag neerslaan, is momenteel niet scherp genoeg om de natuur te beschermen. Dat blijkt donderdag uit een onderzoek dat in opdracht van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was uitgevoerd.