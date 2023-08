Twee doden door Idalia die als tropische storm nog zuidoostkust VS teistert, Biden legt link met klimaatcrisis

Idalia, die woensdagochtend als orkaan van categorie 3 aan land was gekomen in de Amerikaanse staat Florida, is in de late namiddag afgezwakt tot een tropische storm. Georgia en North en South Carolina krijgen nu af te rekenen met “de impact van de klimaatcrisis”, volgens president Joe Biden. De storm kostte al aan zeker twee mensen het leven.

Terwijl Idalia over Georgia trok, liet het National Hurricane Center (NHC) even voor 17 uur plaatselijke tijd weten dat de orkaan afgezwakt was tot een tropische storm, met windsnelheden tot 113 km per uur. Het NHC waarschuwde echter meteen dat het gevaar daarmee niet geweken is voor de zuidoostkust van het land. “Het risico van zoetwateroverstromingen, vloedgolven en sterke winden blijft aanwezig in delen van Georgia en de Carolina’s (North en South Carolina, red.).”

Met name de overstromingen kunnen een “aanzienlijke impact” hebben. Er is zware regenval in de regio voorspeld. Delen van de kustgebieden in North en South Carolina zijn daarnaast gewaarschuwd voor mogelijke tornado’s.

Dode in Georgia

In Georgia eiste Idalia al meteen een menselijke tol. Een man die onder een boom terecht was gekomen terwijl de storm over de staat raasde, is overleden. Hij was in Lowndes County, nabij de grens met Florida, een boom over de weg aan het doorzagen, toen een boom op hem viel. Dat maakte de politie woensdagavond bekend.

In de staat raakten sommige inwoners woensdag opgesloten in hun huizen door overstromingen. Onder meer in Valdosta moesten reddingsteams met boten mensen bevrijden. Meer dan 200.000 woningen in de staat zaten zonder stroom. Vluchten van en naar de luchthavens van Atlanta en Savannah/Hilton Head moesten geannuleerd worden.

De storm bewoog zich woensdagavond vanuit Georgia verder naar South Carolina. Een groot deel van de zuidelijke kustgebieden kreeg er te maken met gevaarlijke overstromingen. In de stad Charleston steeg het water naar het op vier na hoogste niveau ooit gemeten. Dat meldde de National Weather Service (NWS), die waarschuwde voor de “gevaarlijke situatie”. Straten kwamen er snel onder water te staan.

Iets noordelijker, in Goose Creek, werd een wagen omvergeworpen door een tornado. Daarbij raakten twee inzittenden lichtgewond. De politie van Horry County riep inwoners op binnen te blijven en zeker niet door vloedwater te rijden.

Bestuurder overleden in Florida

Ondertussen kon Florida de ravage beginnen op te ruimen. Idalia was woensdag om 07.45 uur plaatselijke tijd met windsnelheden tot 150 km/u aan land gekomen in de buurt van Keaton Beach in Florida als een orkaan van categorie 3 op een schaal van 5, aldus het National Hurricane Center (NHC).

Ook in Florida kostte de storm het leven aan al zeker één persoon. De wagen van de 59-jarige man uit Gainesville was van de weg afgeraakt door “extreme regen” in Alachua County, meldde de politie.

Miljoenen inwoners moesten door Idalia evacueren. Na de doortocht heeft Florida te kampen met zware overstromingen en voornamelijk in de kustgebieden veel schade.

Plaatsen in het grootste deel van de westkust van Florida kwamen onder water te staan. In sommige steden in de Amerikaanse staat steeg het water zeer snel. In Cedar Key, aan de kust, werden golven gemeten van meer dan 2 meter hoog, een recordpeil voor het gebied. Op veel plaatsen in Florida kwamen straten en woningen onder water te staan.

© REUTERS

Volgens gouverneur Ron DeSantis leken de meeste bewoners van bedreigde regio’s de evacuatiebevelen opgevolgd te hebben, maar honderden mensen moesten toch gered worden uit het water. Bewoners moesten er “letterlijk uit hun ramen zwemmen”, klinkt het. De nationale garde van Florida moest ook mensen bevrijden uit wagens die waren meegesleurd, meldde de transportsecretaris Jared Perdue. De overstromingen kunnen nog verergeren door de getijden.

Duizenden woningen raakten beschadigd. Alleen al in Pasco County zou het om 4.000 à 6.000 huizen gaan die onder water kwamen te staan. De gemeente Crystal River in Citrus County, met zo’n 3.500 inwoners, werd dan weer “gedecimeerd”, volgens de lokale autoriteiten. Bij de zwaarst getroffen regio’s zijn ook Madison en Perry county, waar sommige bedrijven vuur vatten of hun daken afgerukt zagen worden.

© REUTERS

Idalia rukte tientallen bomen uit. Een boom kwam ook op de villa van gouverneur DeSantis terecht, maar volgens zijn vrouw raakte niemand gewond. De orkaan rukte daarnaast elektriciteitskabels uit en in Florida zaten woensdag bijna 300.000 huizen zonder stroom.

Er werd melding gemaakt van minstens één geval van plundering in een getroffen gebied. DeSantis zei dat zo’n gedrag absoluut niet getolereerd zal worden.

Nadat zo’n 1.800 vluchten van en naar de VS geannuleerd moesten worden, zal de internationale luchthaven van Tampa donderdagochtend naar verwachting weer volledig kunnen openen. Op de wegen moesten zo’n 1.000 bruggen geïnspecteerd worden, zei transportsecretaris Perdue, maar intussen is volgens DeSantis groen licht gegeven voor de heropening van alle bruggen. Een deel van Interstate 10 was nog afgesloten, maar die snelweg zou ook snel weer in gebruik genomen kunnen worden.

Klimaatcrisis

“Idalia is de krachtigste storm die in meer dan 100 jaar in dit deel van Florida aan land is gekomen”, zei Deanne Criswell, hoofd van het federale agentschap verantwoordelijk voor natuurrampen (FEMA). Hij voegde eraan toe dat 1.500 federale medewerkers zijn ingezet. De federale overheid riep woensdag ook een noodtoestand voor de volksgezondheid uit in Florida en stuurde zo’n 68 noodhulpverleners ter plaatse. De gouverneurs van Georgia, South Carolina en North Carolina riepen ook allen de noodtoestand uit in hun staten.

President Joe Biden benadrukte woensdag de noodzaak om “waakzaam te blijven”, nu de storm zijn weg vervolgt over het zuidoosten van de Verenigde Staten. Hij legde ook de link met de klimaatcrisis. “Ik denk niet dat iemand nog de impact van de klimaatcrisis kan ontkennen”, zei hij aan reporters in het Witte Huis. “Kijk gewoon eens rond. Historische overstromingen. Ik bedoel, historische overstromingen. Meer intense droogtes, extreme hitte, significante bosbranden hebben significante schade veroorzaakt.”

© REUTERS

Het NHC waarschuwde ook voor de risico’s nadat de storm voorbij is geraasd, zoals beschadigde gebouwen en elektriciteitskabels, gaslekken, CO-vergiftiging door generatoren, allerlei mogelijke gevaren in het overstromingswater zoals reptielen, en gecontamineerd drinkwater.

Idalia zal volgens experts naar schatting tussen de 10 en 20 miljard dollar schade aangericht hebben in het zuidoosten van de VS, voor de storm zich donderdagochtend terugtrekt over de Atlantische oceaan.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© REUTERS

© Getty Images via AFP

© via REUTERS

© AP

© REUTERS

© AP

© REUTERS

© REUTERS

© AFP

© EPA-EFE