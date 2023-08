Opsporingsbericht verspreid na mysterieuze verdwijning van zeven kabouters uit... Kabouterbos

De kabouters worden erg gemist in het Kabouterbos. — © IF

Uit het Kabouterbos in Kruibeke zijn zeven kabouters ontvreemd. De houten figuurtjes, die er sinds deze zomer staan, zijn plots verdwenen. Er is een opsporingsbericht verspreid om ze terug te vinden.

Het Kabouterbos is een plekje naast fietspad Trammeland, vlak tegen de Polders van Kruibeke, waar je een geboortebos, een tutjesboom en een troostplek vindt. Het is een oase van rust voor jong en oud. Het jonge bos wordt sinds deze zomervakantie bewaakt door enkele kabouters, maar die zijn sinds vorige week ontvoerd. Omdat ze erg gemist worden, lanceert de gemeente nu een oproep. “Wie de kabouters gezien heeft of over meer informatie beschikt, wordt gevraagd contact op te nemen met het Huis van het Kind van Kruibeke”, staat te lezen in een opsporingsbericht. (Lees verder onder de foto)

Een van de verdwenen kabouters. — © IF

De kleurrijke figuurtjes zijn tussen de 30 en 120 centimeter groot, dragen een rode muts, hebben een baard en zijn naar verluidt erg kindvriendelijk. De verdwijning werd vastgesteld toen medewerkers van Groep INTRO in de laatste week van de vakantie nog enkele bijkomende kabouters wilden plaatsen. “Enkel de kabouters vooraan in het bos zijn nog aanwezig, van de andere is geen spoor”, klinkt het verontrust.

Heb je iets opgemerkt of weet je meer? Neem dan contact op via Huis van het Kind Kruibeke op het telefoonnummer 03.740.04.36 of per mail op huisvanhetkind@kruibeke.be.