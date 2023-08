Nayel Mehssatou wil in nieuwe kelderkraker tegen OH Leuven eindelijk eerste zege boeken met KV Kortrijk: “Zou ook deugd doen voor de trainer, want hij verdient het”

KV Kortrijk gaat vrijdag op bezoek bij OH Leuven. Net als KVK is de ploeg van Marc Brys nog op zoek naar een eerste zege in de nieuwe competitie. Opnieuw een kelderduel dus voor de mannen van Edward Still. “Een driepunter zou deugd doen voor de coach.”

Vorig weekend pakte KV Kortrijk zijn eerste punt van het seizoen. Even leek het alsof het de eerste overwinning zou worden, maar Kawabe scoorde nog een late gelijkmaker voor Standard. “Na dat gelijkspel hebben we een goede trainingsweek achter de rug”, zegt Nayel Mehssatou. “De match tegen Standard is geanalyseerd en we zagen wat we kunnen verbeteren. Nu is het aan ons om dat tegen OH Leuven te tonen. Een voordeel dat we hebben, is dat we vorig jaar tweemaal wonnen tegen de Leuvenaars. Maar het ene seizoen is het andere niet, natuurlijk. Dat zie je nu ook. Net als ons kent OHL een moeilijke seizoensstart. Ik kan wel zeggen dat het geloof er bij ons, de spelers, absoluut nog is. We willen echt die eerste zege van het seizoen boeken. Een driepunter zou ook deugd doen voor de coach. Hij verdient het.”

Polyvalent

Nayel Mehssatou (21) verscheen dit seizoen al in iedere wedstrijd aan de aftrap. De Chileense international doet het goed bij een slap KV Kortrijk. Hij kan ook op meerdere posities uit de voeten. “Ik ben tevreden over de speelminuten die de coach me geeft. Het vertrouwen doet deugd. Ook ben ik tevreden over mijn eigen niveau. Enkel de resultaten zijn nog niet in ons voordeel. Het valt inderdaad op dat ik niet een bepaalde positie op het veld heb. Als de coach me vraagt om ergens te staan of te depanneren, dan doe ik dat. Op welke positie ik minder ben? Centraal achterin, in de spits en in doel. Ik ben net iets te klein om onder de lat te staan, anders had ik het waarschijnlijk al eens geprobeerd.” (lacht)

Het grote doel van Mehssatou is om zich met Chili te kwalificeren voor het komende WK. De laatste twee wereldkampioenschappen was er geen plek voor het Zuid-Amerikaanse land. “De kwalificatie is inderdaad het grote doel. Ik voel me goed bij de nationale ploeg. Het is een ervaring, maar ik moet wel altijd meer dan 16 uur vliegen. Dat heb ik er natuurlijk voor over. Ik kon ook voor Marokko kiezen, maar Chili was een unieke kans.”

“Ik ben tevreden over mijn speelminuten en mijn eigen niveau, enkel de resultaten vallen tegen” Nayel Mehssatou

De Belgische transfermarkt blijft nog even open. Inkomend mag KV Kortrijk Anderlecht-speler Marco Kana verwachten, een goede vriend van Mehssatou. “Ik ken Marco al heel lang. Sinds mijn zeven jaar zijn we bevriend. We speelden in de jeugd van Anderlecht altijd samen. Nu zal ik hem helpen als hij hier is. Voor mij is het niet per se een droom om ooit terug te keren naar RSCA, maar als paars-wit komt aankloppen, dan zal ik toch wel eens twijfelen. Het is en blijft Anderlecht.”