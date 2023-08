Man van de weg gehaald met enorme stier op passagiersstoel

Een man in het Amerikaanse Nebraska is woensdagochtend door agenten van de weg gehaald omdat hij rondreed met een enorme stier op de passagiersstoel van zijn auto. Dat schrijven Amerikaanse media.

Nadat iemand woensdagochtend rond 10 uur telefonisch melding had gemaakt van een auto die op de snelweg reed “met een koe op de passagiersstoel”, aldus hoofdinspecteur Chad Reiman van de lokale politie, dachten de agenten eerst nog dat het om “een kalf” zou gaan of een ander dier dat daar tenminste in zou passen.

Ze schrokken dan ook toen ze de auto zagen. De man had een volwassen Watusistier op zijn passagiersstoel. Op beelden is te zien dat het dier zo groot is dat het bijna volledig uit de ramen van de aangepaste auto hangt, tegengehouden door een beveiliging.

De agenten hielden de man tegen en gaven hem een waarschuwing. “Er was nogal wat aan te merken op de situatie”, zegt Reiman. “De agent besloot hem een waarschuwing geven en hem te vragen het dier mee naar huis te nemen en de stad te verlaten.” De bestuurder was zich naar verluidt van geen kwaad bewust en keerde meteen terug. Het dier stelt het goed, zo blijkt.