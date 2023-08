Controversiële Knokse schepen dient zélf ontslag in en zet juridische stappen: “Ik laat mijn naam en faam niet door het slijk halen”

Schepen Kris Demeyere (Gemeentebelangen), die reeds op non-actief stond, neemt ontslag. Dat maakte Demeyere bekend in een open brief. Opvallend: de ex-schepen startte een juridische procedure tegen enkele media én wijst ook naar het eigen schepencollege. “Ik heb alle vertrouwen in de gerechtelijke instanties”, zegt Demeyere.

Demeyere kwam de afgelopen maanden verschillende keren in opspraak in Knokke-Heist. Zo zou hij onderhandeld hebben in naam van de gemeente voor een pand dat hij uiteindelijk zelf kocht. Het parket startte daarom een onderzoek.

De - intussen - ex-schepen is ook het onderwerp van enkele audits. Het ging onder andere om een vastgoedvergunning voor iemand die geïnvesteerd had in zijn garage. Ook een onderhoudscontract rond het wagenpark van de gemeente - Demeyere is zelf garagehouder - bleek niet onbesproken. Eind mei werd hij, na alle commotie, op non-actief gezet. Donderdag legde Demeyere zélf zijn ambt neer. “Ik neem tevens ontslag als gemeenteraadslid en verlaat Gemeentebelangen”, zegt hij.

Obstructiepolitiek

Communiceren doet Demeyere via een open brief. “Bepaalde leden uit de meerderheid saboteren wetens en willens het beleid”, valt er onder andere te lezen. “Onze inwoners stellen met lede ogen vast dat het beleid, onder andere inzake ruimtelijke ordening en onderwijs, niet meer wordt gesteund door het voltallig bestuur. Integendeel. Ik distantieer mij uitdrukkelijk van die obstructiepolitiek. Ik blijf trouw aan de originele doelstellingen.”

Opvallend: Demeyere neemt ook juridische stappen tegen enkele media. “Sommigen ontzien niets of niemand. Bepaalde media publiceren halve waarheden en hele leugens. Op mijn website leest u de ware toedracht. Fouten en insinuaties in de berichtgeving worden stuk voor stuk weerlegd”, klinkt het. “Ik laat mijn naam en faam niet door het slijk halen. Mijn raadslieden hebben daarom juridische procedures opgestart. Ik heb alle vertrouwen in de gerechtelijke instanties.”

Drastisch veranderd

De kans dat Demeyere zélf ooit nog opduikt in de politiek, is alvast klein. “Ik laat nu met opgeheven hoofd de politiek achter mij”, stelt hij. “Te lang ging ik er van uit dat een college collegiaal optreedt in alle betekenissen van het woord. Na het heengaan van de vorige burgemeester is de lokale politiek drastisch veranderd. Ooit kwam de meerderheid eensgezind op voor onze gemeente. Dat is geschiedenis.”

