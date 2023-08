IJsland heft tijdelijke ban op walvisjacht op

Bevoegd minister Svandís Svavarsdóttir schortte de jacht in juni op omdat er twijfels waren of de jacht wel met dierenbescherming te verzoenen viel. Een groep experten heeft zich nu over de kwestie gebogen en kwam tot de conclusie dat het mogelijk is om de jachttechnieken te verbeteren.

Er zullen nu gedetailleerde vereisten kenbaar gemaakt worden wat betreft het materiaal dat gebruikt mag worden en hoe het gebruik ervan zal worden gemonitord.

De beslissing zorgt ervoor dat de jacht vrijdag kan beginnen. Het jachtseizoen loopt tot het eind van het jaar. IJsland is met Noorwegen en Japan een van de weinige landen die nog aan commerciële walvisvaart doen.