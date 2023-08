“Dit is niet zomaar een jeugdzonde”: populaire vicepremier van Beieren in steeds nauwere schoentjes na antisemitisch pamflet en grappen over Joden

Eerst was het er antisemitisch pamflet, nu zijn er ook nog de getuigenissen over de Hitlergroet en zijn grappen over Joden. Hubert Aiwanger, de populaire vicepremier van Beieren, komt anderhalve maand voor de verkiezingen steeds meer in opspraak.

“Ik ben geen antisemiet, ik ben geen extremist. Ik ben een democraat, een filantroop.” Als een duivel in een wijwatervat probeert de 52-jarige Hubert Aiwanger zichzelf te verdedigen tegen alle beschuldigingen aan zijn adres van de voorbije dagen.

Die aantijgingen zijn dan ook niet min. Eerst waren er de oude schoolkameraden, die afgelopen zaterdag in de krant Süddeutsche Zeitung verklaarden dat Aiwanger als tiener nog met een antisemitisch pamflet in zijn boekentas had rondgelopen. Onderzoek van een typograaf bevestigde dat de tekst – waarin de spot gedreven werd met het vernietigingskamp van Auschwitz – gemaakt was met dezelfde typemachine die Aiwanger al voor ander huiswerk had gebruikt.

(Lees verder onder de foto)

Het antisemitische pamflet dat de jonge Aiwanger in zijn boekentas had. — © rr

Hoewel oudere broer Helmut intussen toegaf dat hij de tekst heeft geschreven, moest Aiwanger wel erkennen dat hij “één of meerdere exemplaren” meegenomen had naar school. Al ontkende hij wel de beweringen dat hij de tekst ook had verspreid. “En ik kan me in de verste verte niet meer herinneren waarom ik het pamflet precies op zak had. Wat erin staat, is werkelijk afschuwelijk.”

‘Mein Kampf’

Maar daar bleef het niet bij. Diezelfde schoolkameraden beschuldigen Aiwanger er ook van meermaals de nazigroet te hebben gebracht bij het betreden van de klas, toespraken van Hitler te hebben nagebootst en grappen over Joden te hebben gemaakt. Hij zou er zelfs mee hebben gepocht het verboden ‘Mein Kampf’ te hebben gelezen. “Ik ben geen antisemiet”, herhaalde Aiwanger. “Wat hier over mijn jeugd verteld wordt, verbaast me echt wel een beetje. Al moet ik wel toegeven dat sommige zaken uit mijn jonge jaren misschien anders geïnterpreteerd kunnen worden.”

Eén ding is duidelijk: het is crisis in Beieren. De 52-jarige vicepremier en minister van Economie van Beieren en tevens de voorzitter van de rechts-populistische partij Freie Wähler (‘Vrije Kiezers’) was namelijk erg populair. Sinds hij in 2010 voorzitter werd, scoort de partij almaar beter: er werden twee zitjes in het Europese parlement veroverd, het federale stemmenaantal werd in 2021 verdrievoudigd en in recente peilingen werd er nog meer groei genoteerd.

“Wat over mijn jeugd verteld wordt, verbaast me wel een beetje. Al moet ik wel toegeven dat sommige zaken uit mijn jonge jaren misschien anders geïnterpreteerd kunnen worden” Hubert Aiwanger, vicepremier Beieren

Tot enkele dagen geleden leek het dan ook al een uitgemaakte zaak dat de coalitie van Freie Wähler en de christendemocratische CSU van Beiers premier Markus Söder ook na de deelstaatverkiezingen van 8 oktober moeiteloos voortgezet zou kunnen worden. Maar toen barstte de bom.

“Averechts effect”

Aiwanger zelf blijft intussen alles afdoen als niets meer dan een lastercampagne tegen hem. “Maar vuile campagnes hebben uiteindelijk een averechts effect”, zo schreef hij woensdag nog op X (voorheen Twitter). Voorlopig is het echter nog de vraag of ook zijn coalitiepartner daar genoegen mee neemt. Söder verklaarde eerder al dat de voorlopige uitleg van Aiwanger niet voldoende waren. “Dit is niet zomaar een jeugdzonde, dit is meer dan een domme jongensgrap. Het gaat hier om ernstige beschuldigingen. Er is geen plaats voor antisemitisme in Beieren”, aldus de premier, die Aiwanger waarschuwde dat er absoluut geen andere incidenten uit het verleden meer mogen opduiken.

LEES OOK. Minstens 50.000 Antwerpenaren vluchtten voor bommen naar West-Vlaanderen in laatste maanden van WO II: boek ‘Weg van ’t Stad!’doet relaas (+)

Ook binnen zijn eigen partij rezen er eerder deze week twijfels over de politieke toekomst van Aiwanger, al heeft het partijbestuur intussen wel verklaard achter de voorzitter te blijven staan. “We zijn solidair met hem. Het tragische lot van miljoenen Joden wordt nu nog eens misbruikt om een politicus de dood in te jagen”, aldus fractieleider Florian Streibl. Toch blijft de nervositeit. Donderdag annuleerde Aiwanger nog al zijn geplande bedrijfsbezoeken.