Adam Driver haalt tijdens Hollywood-staking op filmfestival Venetië uit naar Netflix en Amazon

De acteurs en scenaristen in Hollywood zijn al sinds midden juli in staking, nadat de onderhandelingen met grote studio’s over inkomsten van streamingdiensten en het gebruik van artificiële intelligentie in films waren stukgelopen. ‘Ferrari’ is dan ook een van de weinige Hollywood-producties die promotie kan maken in Venetië: het productie- en distributiebedrijf Neon had daarover een tussentijds akkoord bereikt met de vakbond SAG-AFTRA.

“Waarom kan een klein distributiebedrijf (zoals Neon) wel ingaan op de eisen van de vakbond, maar een groot bedrijf als Netflix of Amazon niet?”, zo vraagt Adam Driver zich af. “Dit maakt het nog duidelijker dat sommigen bereid zijn hun medewerkers te ondersteunen, en anderen niet”, klinkt het in een uithaal naar die twee laatste bedrijven.

Verschillende Hollywoodsterren grijpen het 80ste filmfestival van Venetië aan om de actie van de acteurs en scenaristen opnieuw onder de aandacht te brengen. Ook Michael Mann, de regisseur van ‘Ferrari’, heeft in Venetië zijn steun voor de stakingsbeweging uitgesproken. Een dag eerder had ook de juryvoorzitter, de Amerikaanse regisseur Damien Chazelle, zich solidair verklaard.