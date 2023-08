ONZE PROGNOSE. In het nationale voetbal zal Wambeek-Ternat wat meer realisme aan de dag moeten leggen

Na een reeks oefen- en bekerwedstrijden begint komend weekend ook in derde afdeling de nieuwe competitie 2023-2024. Promovendus Wambeek-Ternat opent zondag aan de kust op bezoek bij Blankenberge, nog een nieuwkomer in derde afdeling A. De ploeg van trainer Yves De Corte werkte een prima voorbereiding af, maar kampt opnieuw met veel geblesseerden.

Zo was het vorig seizoen bij Wambeek-Ternat

Het competitieverloop van vorig jaar kan gerust als filmscenario dienen. Na een verstoorde voorbereiding bengelde Wambeek-Ternat de eerste weken onderin het klassement in eerste provinciale. Toen de blessureboeg stilaan leegliep, rukte de fusieploeg op naar een zesde plaats bij de winterstop. In de terugronde leed de ploeg van trainer Yves De Corte nog maar één nederlaag. Begin april volgde Wambeek-Ternat nog op negen punten van de leider, om op de slotspeeldag in een rechtstreeks titelduel met Fenixx Beighum alsnog het kampioenschap te mogen vieren.

Voorbereiding/bekercampagne

De oefenwedstrijden tegen Eendracht Hekelgem (thuis, 7-1) en Ganshoren (uit, 2-3) werden verdiend gewonnen. Ook de gelijke spelen tegen Kester-Gooik (2-2), Betekom (2-2) en Tubize-Braine-Le-Comte (1-1) bevestigden dat de twee promoties in vier jaar tijd geen toeval zijn. In de beker geraakte Wambeek-Ternat vlot voorbij Herk-de-Stad en verloor het vervolgens pas na strafschoppen van RCS Braine. Op het veld van Ninove (6-1) en thuis tegen Diegem (0-6) werden veel tegendoelpunten geslikt, maar het gaat om nederlagen tegen hoger aangeschreven ploegen. Bovendien kampte de ploeg al snel met veel blessures. Geoffrey Pinon – vorig jaar goed voor vijftien doelpunten – onderging een operatie wegens pubalgie en komt nu pas stilaan aan loopoefeningen toe. Ook Branco Smits (stressfractuur aan de voet) miste de hele voorbereiding en heeft nog veel werk voor de boeg. Nieuwkomer Nathan De Neef viel dan weer uit in de bekermatch tegen Herk-de-Stad.

Transfers

Dennis Vanderputten (tot vorig jaar aanvoerder) en Lucas Verbelen hingen hun schoenen aan de haak en zullen zeker worden gemist op het veld en in de kleedkamer. Trainer Yves De Corte mocht twee ervaren centrale verdedigers verwelkomen: Ralph Samutondo kwam over van RCS Braine, Brian Schoonjans laste vorig seizoen een sabbatjaar in, maar was voordien sterkhouder bij Pepingen-Halle in tweede afdeling. Bij Eendracht Aalst vond Wambeek-Ternat de beloftevolle aanvaller Nathan De Neef. Die liet tot zijn blessure al mooie dingen zien in de voorbereiding. Net als Samutondo komt ook Dorian Tshimanga over van RCS Braine. Voor de middenvelder is het wel uitkijken om niet meteen te hervallen, nadat een blessure hem vorig seizoen lange tijd aan de kant hield. Met Yassine El Bakkali werd afgelopen week ook nog een flankaanvaller toegevoegd die zonder club zat. En eind september zou ook Dario Callebaut nog moeten aansluiten. De aanvaller die vorig jaar actief was bij Erpe-Mere, vertoeft momenteel nog in Thailand. Tenzij er zich nog opportuniteiten aandienen, blijft het bij deze zes versterkingen.

Onze prognose

De voorbije jaren stond Wambeek-Ternat bekend voor zijn aanvallende en dominante voetbal. Om de overgang naar het nationale voetbal goed door te komen, zal de fusieclub wellicht wat meer realisme aan de dag moeten leggen. Door het afhaken van routiniers als Vanderputten en Verbelen en de blessures van Pinon en Smits, mist de ploeg veel basisspelers uit de kampioenenploeg van vorig jaar. Tijdens de voorbereiding bleek de kern alleszins te klein om een tegenslag op te vangen. Het wordt dus afwachten of jongeren als Collin en De Bolle zich kunnen doorontwikkelen tot vaste waarden. Als de geblesseerden stilaan terugkomen, achten we Wambeek-Ternat in staat om op de tiende plaats te eindigen in het klassement. (Lees verder onder de foto.)

© Geert Tresignie (GTG)

Yves De Corte: “Als iedereen beschikbaar is, verwacht ik dat we het veel ploegen lastig kunnen maken”

“Een tiende plaats zou zeker een mooi resultaat zijn voor mij en mijn team. En aangezien er blijkbaar vier ploegen rechtstreeks zullen zakken, moet je ook al op zo’n klassement gaan mikken”, weet T1 Yves De Corte. “De stap naar het nationale voetbal is al groot voor de spelers die kampioen zijn gespeeld in eerste provinciale, laat staan voor de vele jonge gasten die nu een niveau hoger moeten meedraaien. Als iedereen beschikbaar is, verwacht ik wel dat we het veel ploegen lastig kunnen maken. Maar we beseffen natuurlijk dat het niet evident zal zijn. Door onze krappe kern mag er niet al te veel gebeuren. Ik weet niet waarom, maar het is de voorbije jaren telkens hetzelfde verhaal met die blessures in de voorbereiding.”