Asielzoekers weigeren kraakpand in Brusselse Wetstraat te verlaten en barricaderen toegang

“Met de weigering willen we druk blijven zetten op politici”, laat het Steuncollectief Stop de Opvangcrisis weten.

Er is geen oplossing voor de honderd mannen die sinds april het pand in de Wetstraat bezetten, naast het kabinet van CD&V. De mannen hadden door enkele rechtszaken aan te spannen, tijd gekregen tot 31 augustus om het pand te verlaten. Maar dat weigeren ze, gesteund door een collectief van burgers.

“Met de weigering willen de bewoners, gesteund door het collectief, druk blijven uitoefenen op politici om de rechten van asielzoekers te respecteren”, laat Sascha van het Steuncollectief weten. “Daarnaast willen we ook onze verontwaardiging uiten over het uitblijven van oplossingen voor de opvang.” Het pand werd vanaf 17.30 uur van binnen uit gebarricadeerd, want op straat slapen ziet niemand zitten.

Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Nicole de Moor liet eerder deze week weten dat er geen plaats meer was om alleenstaande mannen op te vangen, dus ook niet voor de jongens in het kraakpand. “Het geen beslissing uit onwil, maar wel uit noodzaak, om te voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat moeten slapen”, klinkt het bij het kabinet. “Wij blijven constant zoeken naar opvangmogelijkheden op korte en lange termijn, maar het netwerk is momenteel verzadigd. De mensen in het kraakpand kunnen zich best aanbieden bij de daklozenopvang van Samusocial.”

De politie is sinds 9 uur vanochtend aanwezig buiten aan het pand. Maar er zou nog geen officieel uitzettingsbevel zijn, dus de politie kan nog niet optreden.

Kruispunt

Om hun boodschap extra kracht bij te zetten verzamelen de asielzoekers en solidaire burgers samen op een kruispunt voor een symbolische actie. “Geef ons opvang”, roepen de bewoners van het pand terwijl ze tenten neerzetten en op de grond gaan liggen. Vluchtelingen welkom!”, scanderen ze.

