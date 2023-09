Alexis De Sart moet RWDM in zijn vertrouwde Sclessin voorbij Standard gidsen: “Ze hebben 2 op 15, maar zijn nooit weggespeeld”

Het was even slikken voor Alexis De Sart en RWDM toen ze er op Jan Breydel zeven om de oren kregen. “Het belangrijkste is dat we eruit geleerd hebben.” — © BELGA

Hij speelde slechts twee officiële wedstrijden voor Standard – twee Europese wedstrijden dan nog –, maar Sclessin kent geen geheimen voor Alexis De Sart (26), die graag de bladzijde met daarop de 7-1-nederlaag tegen Club Brugge definitief wil omdraaien. “De invloed van de supporters op de spelers is enorm op Sclessin. Wij zullen alles moeten doen om ervoor te zorgen dat dat in ons voordeel uitdraait”, aldus het jeugdproduct van de Rouches.

Door het Europese avontuur van Union stond er voor RWDM afgelopen weekend geen wedstrijd op de planning. Een goede zaak na die 7-1-nederlaag in Brugge, of net niet?

“Die extra week heeft ons alleszins in staat gesteld om dieper in te gaan op bepaalde aspecten. Spelers die er onlangs zijn bijgekomen, hadden de kans om rustiger in te stromen. Het heeft dus eigenlijk wel zijn voordelen gehad. De opdoffer die we in Brugge hebben opgelopen, is helemaal verteerd. We trekken zaterdag met volle goesting naar Standard.”

Een 7-1-nederlaag kun je nog als een accident de parcours omschrijven, maar het kruipt vast niet zomaar in je koude kleren.

“Dat was een moeilijk moment voor ons allemaal, dat gaan we niet ontkennen. Toen we weer op de club waren, is er natuurlijk gepraat. We moesten allemaal een stapje naar achter zetten om te bekijken wat daar nu allemaal gebeurd is. Het belangrijkste is dat we er lessen hebben uit getrokken.”

Kun je zo een van die lessen verklappen?

“De coach heeft ons op het hart gedrukt dat we eigenlijk nog steeds in een transitiefase zitten, van eerste klasse B naar eerste klasse A. Het is aan ons, de spelers, om terug te keren naar die basis en weer goede resultaten neer te zetten, zodat die Brugse bladzijde helemaal kan worden omgedraaid.”

Wat ook bijna wordt omgedraaid, is de bladzijde van de maand augustus op de kalender. Dat betekent: de nakende sluiting van de zomertransfermarkt. Kan dit een kans zijn om een nieuw elan in te zetten?

“Het einde van de transfermercato zorgt altijd voor een zeker gevoel van rust, zowel bij de spelers als bij de technische staf. Je weet dan dat dát de groep is waarmee je gaat werken, toch minstens tot de maand januari. Hopelijk hebben we bij de definitieve sluiting een zo competitief mogelijke kern.”

Dat zal nodig zijn, want in een competitie met drie potentiële zakkers is de marge enorm klein natuurlijk. Gelukkig hebben jullie al een kleine bonus op de staartploegen.

“Met 6 op 12 kunnen wij alvast zeker niet spreken van een slechte start, voor zulke cijfers hadden wij vooraf meteen getekend. Hoe jammer het ook is dat we tegen Genk en Club Brugge zoveel tegengoals geslikt hebben. Het is comfortabel dat we met zulke cijfers naar Standard kunnen gaan, maar het blijft hoe dan ook een moeilijke verplaatsing. Zij hebben, in tegenstelling tot wij, nog geen zware nederlaag geslikt dit seizoen, en hebben eigenlijk ook nooit echt ondergelegen. Je zou kunnen denken dat we zaterdag tegenover een zwakke tegenstander staan, maar niets is minder waar. Al zullen wij uiteraard zo lang mogelijk proberen om boven hen te staan in het klassement.”

Vorig jaar ging je met RWDM al spelen bij SL16 FC, nu is het tegen het ‘echte’ Standard. Dat is toch een wereld van verschil, niet?

“Het was raar om zo’n halfleeg Sclessin te zien. Als het stadion goed gevuld is, dan is dat altijd indrukwekkend om te beleven. Het is een publiek geheim dat de invloed van de supporters op de spelers enorm is, dus wij zullen alles in het werk moeten stellen om ervoor te zorgen dat dat in ons voordeel uitdraait.”