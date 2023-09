21 jaar en nu al stinkend rijk: Varvara Skoch, de dochter van beruchte zakenman is jongste Russische miljardair

Ze is piepjong maar de 21-jarige Varvara Skoch heeft nu al een fortuin van 2,5 miljard dollar op haar naam staan. Ze is volgens Forbes Russia de jongste miljardair van het land, maar dat - én haar banden met Vladimir Poetin - heeft ook negatieve gevolgen.

De jonge blondine, die in Rusland gekend is om haar danstalent, leeft met haar miljarden een leven waar de meesten onder ons maar van durven dromen, met extravagante feestjes en luxevakanties in zwitserland en de Seychellen. Haar fortuin heeft ze onder andere te danken aan haar vader Andrei Skoch, de Russische mijnbouw- en metaalmagnaat die tevens een overtuigd pro-Poetin parlemendslid is dat de regio Belgorod aan de grens met Oekraïne vertegenwoordigt. Zijn vermogen wordt geschat op 7,9 miljard dollar.

Ook haar vriend, Evgeny Manturov (25), wordt trouwens gelinkt aan Poetin. Want hij is de zoon van de Russische vice-premier Denis Manturov, die een sleutelrol speelt in het beheer van de binnengevallen regio’s van Oekraïne.

Nog een link met de oorlog: haar aandelen bij USM Holding. Dat bedrijf - opgericht door de zakenpartner van haar vader - zou volgens Oekraïne namelijk Poetin geholpen hebben bij de invasie door samen te werken met “kritieke militaire-industriële faciliteiten en andere industriële faciliteiten van de Russische federatie”. Het bedrijf zou ook terroristische activiteiten en de bezetting van het grondgebied vergemakkelijkt hebben en dus kreeg het sancties opgelegd.

© Facebook

Zeven nieuwkomers

De lijst van Forbes Russia met 20 rijkste vrouwen telt voor het eerst zeven miljardairs, vier meer dan bij de laatste ranking. “Dit heeft te maken met het feit dat in 2022 sancties waren waardoor Russische miljardairs hun aandelen in activa verminderden en overdroegen aan familieleden”, klinkt het bij Forbes Russia.

Ook Varvara’s tegoeden werden door werden door het Verenigd Koninkrijk bevroren nadat ze ervan beschuldigd werd te handelen “namens of op aanwijzing van een persoon (haar vader, nvdr.) die betrokken is bij het destabiliseren van Oekraïne of het ondermijnen of bedriegen van de territoriale integriteit, soevereiniteit of onafhankelijkheid van Oekraïne”.

De rijkste vrouw die bovenaan het Forbes-lijstje prijkt is de Russische onderneemster Tatyana Bakalchuk (47). Ze is de oprichtster en CEO van Wildberries, de grootste online retailer van het land. Haar fortuin wordt geschat op 7 miljard dollar.

