Brentford biedt 40 miljoen voor Bakayoko, PSV ziet Debast nog als eerste keuze

Johan Bakayoko kent een sterk seizoensbegin. In de kwalificatiematchen voor de Champions League was hij goed voor 4 assists. De winger staat dan ook in de belangstelling van diverse ploegen. PSG lonkte, Everton ook, maar het is nu Brentford dat de forcing voert. De Premier League-club diende een bod in van zo’n 40 miljoen. Daarbij zijn de bonussen wel inclusief en er is ook een serieus doorverkooppercentage aan gekoppeld. De onderhandelingen tussen alle partijen zijn momenteel aan de gang, maar er is nog geen definitieve doorbraak. Het is ook aan de speler om te kiezen of hij een Champions League-team wil verlaten.

De tijd dringt wel want morgen sluit de transfermarkt in Engeland en Nederland. PSV wil namelijk ook nog een centrale verdediger binnenhalen en de inkomsten van de eventuele Bakayoko-transfer zouden daarbij goed van pas komen. In de wandelgangen valt te horen dat Zeno Debast (19) nog altijd de eerste keuze is van de Lampenclub om de defensie te versterken. Dan moet er wel dringend een bod binnengebracht worden bij Anderlecht. Daar willen ze Debast liefst niet kwijt, maar wat als er plots 15 miljoen of meer wordt geboden. (jug, ybw)