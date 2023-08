Politie voert opnieuw extra controles uit in station Brussel Zuid

In en rond het station Brussel Zuid voeren enkele tientallen politiemensen donderdagnamiddag opnieuw extra controles uit. Dat meldt de federale politie. Om 17.30 uur waren er in het station zelf dertien personen administratief aangehouden, en waren er zeven gerechtelijke dossiers opgestart, onder meer voor verboden wapenbezit, valse documenten en drugsbezit.

Afgelopen zaterdag vond in en rond het Zuidstation al een grootscheepse controleactie plaats, waarbij in totaal 56 personen werden opgepakt. Die politieactie kwam er nadat de federale regering maatregelen aangekondigd had om de leefbaarheid en de veiligheidssituatie aan het station te verbeteren. De afgelopen weken kwamen immers verschillende verhalen naar buiten over de overlast en criminaliteit in en rond het station.

“Sowieso voeren onze mensen al regelmatig controles uit in het station, zowel in uniform als in burger”, zegt An Berger. “Onze mensen in burger arresteren zowat om de drie dagen gauwdieven op heterdaad. De controles die vandaag plaatsvinden, gebeuren extra zichtbaar. Het is daarbij zowel de bedoeling om mensen die criminele feiten te plegen, te arresteren, als om de hulpbehoevende mensen in het station, zoals daklozen en drugverslaafden aan te spreken en hen te kunnen doorverwijzen naar de sociale hulporganisaties.”

Niet aangekondigd

In tegenstelling tot de actie van afgelopen zaterdag, werden de controles van donderdag niet aangekondigd, enerzijds om criminelen die actief zijn in het station niet te verwittigen, maar ook om de daklozen en hulpbehoevenden zo veel mogelijk te kunnen bereiken. Na de actie van afgelopen zaterdag hadden die grotendeels het station verlaten, maar veel van hen zijn intussen teruggekeerd.

“Het is absoluut niet de bedoeling die mensen te arresteren als ze niet gekend zijn voor criminele feiten, maar we willen hen op weg zetten naar de hulpverlening”, gaat de woordvoerster van de federale politie verder. “Daarom wordt donderdag ook samengewerkt met verschillende hulporganisaties.”

Ook Securail, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Dienst Voogdijzaken nemen aan de actie deel. De komende weken zullen nog gelijkaardige acties volgen, die evenmin zullen aangekondigd worden. “We willen de problemen in en rond het station structureel aanpakken”, aldus de woordvoerster.