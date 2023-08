Voorde-Appelterre ‘ploeg van ’t stad’ na stuntzege in Oostkamp tegen Jong Cercle: “Geen enkele ploeg zal over ons heen lopen”

Promovendus Voorde-Appelterre boekte in Oostkamp een stuntzege tegen Jong Cercle en is zelfs even is de ploeg van ’t stad door de nederlaag van KVK Ninove in Merelbeke. Zondag komt Jong Essevee op bezoek in Appelterre, waar coach Bart De Durpel voor bescheidenheid pleit.

Bij de lokale bookmakers stond een zege van Voorde-Appelterre genoteerd aan een rating van 8,80. Coach Bart De Durpel mag zich dan ook op de borst kloppen, te meer daar de Ninovieters niet gespaard bleven van pech. “Na veertig minuten viel onze linksachter Jelle Spruyt uit, waardoor ik Maarten Tresignie moest inbrengen. Maarten speelde vorig seizoen in de aanval, maar deed het prima op die voor hem nieuwe positie. De voorbereiding van Rob Van Der Wilt bleef beperkt tot drie weken, waardoor hij er na een uur begrijpelijk door zat. Onze jongste aanwinst Andel Sarr werd aangetrokken voor de offensieve sector, maar deed het prima op positie zes – ondanks het feit dat hij nog maar aan 60 procent van zijn kunnen zit na een gemiste voorbereiding. De laatste vijf minuten moesten we trouwens volmaken met slechts tien spelers omdat onze wissels al opgebruikt waren toen Olivier De Waele een gekloven wenkbrauw opliep.”

Jong Cercle pakte naar het voorbeeld van zijn eerste ploeg uit met veel druk vooruit, maar De Durpel had zijn plannetje klaar. “We beschikken over een ploeg die graag wil uitvoetballen, maar we durfden dit keer ook de lange bal te hanteren. Met Malik De Drie en Gil Figys beschikken we ook over spelers die achter elke bal kunnen aangaan. We zetten ons voetje naast Jong Cercle, al betekende het kunstgras voor de professioneel opgeleide jonkies een speeltuin. Quentin Panneel moest in de voorbereiding wat zoeken, maar brak de wedstrijd nu open met een mooie goal. Achterin posteerde ik Senne Machtelinckx als rechtsachter, een positie die hij vorig jaar een eerste keer invulde in de eindronde. Ik schoof Razzi naar het centrum waar ook de jonge De Waele stond. Ook links stond een jong veulen met Spruyt. Jong Cercle kloppen was enkel mogelijk indien iedereen top was.”

Steun van de fans

Zondag verdedigt Voorde-Appelterre zijn nieuwe status van ploeg van ’t stad. “Ninove naar de kroon steken is niet wat me drijft. KVK beschikt over vele kwaliteiten en olie drijft altijd boven. Ik maak me wel sterk dat geen enkele ploeg over ons heen zal lopen. Ik wil ook de belangrijke rol van onze fans benadrukken. In Oostkamp maakten onze fans 75 procent uit van de toeschouwers. Zondag organiseren we een Footlunch en ook die is een schot in de roos.”