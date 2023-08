Spilfiguur in zaak-Pichal zegt zelf slachtoffer te zijn van misbruik: “Dat mag nooit excuus zijn om zelf feiten te plegen”

Reuben D.B. (34), de spilfiguur in de zedenzaak rond Sven Pichal (44), heeft verklaard dat hij zich niet aangetrokken voelt tot minderjarigen maar dat hij zelf als kind werd misbruikt. “Dat horen we wel vaker, maar geldt uiteraard niet als excuus”, zegt psychiater dokter Adriaan Leroy.

De slachtoffers van vandaag zijn de daders van morgen, wordt wel eens gezegd als het over kindermisbruik gaat. “Dat klopt voor een stuk, want je mag het zeker niet veralgemenen. Veel slachtoffers komen later wel goed terecht en ondervinden er in hun verdere leven nog weinig hinder van. Belangrijk is dat slachtoffers goed begeleid worden”, zegt dokter Leroy, die verbonden is aan het I.T.E.R., een ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij benadrukt dat hij het dossier waarin Sven Pichal en Reuben D.B. worden genoemd niet kent en enkel in het algemeen praat.

Het klopt wel, zegt hij, dat veel daders in hun jeugd zelf slachtoffer waren. Toch mogen die jeugdtrauma’s op geen enkele manier als excuus worden ingeroepen om later zelf feiten te plegen.

Risicofactor?

Het is volgens Leroy ook niet zo dat specifiek slachtoffer zijn van seksueel geweld een grotere risicofactor vormt om later zelf dader te worden. “Wie als kind slachtoffer werd van eender welke vorm van geweld of eender welke vorm criminaliteit, loopt iets meer risico. Omdat hij of zij vaak kwetsbaarder in het leven staat en meer risico loopt om te ontsporen. Daarom is begeleiding en therapie zo belangrijk”, zegt hij.

Die plegers die ooit slachtoffers waren zouden nochtans beter dan wie ook moeten weten hoe slachtoffers daar onder lijden, wordt dan gezegd. “Dat is zo. Alleen, dat besef is er vaak op het moment van de feiten niet. Door een zekere vorm van controleverlies. Gebruik van alcohol of drugs bijvoorbeeld kan mee beslissen tot het maken van die verkeerde keuzes. Soms gaat het om een antisociale persoonlijkheid. Een belangrijk kenmerk hiervan is net een verstoord normbesef.”

In therapie, zegt psychiater Leroy, komt het besef dat ze fout bezig waren er meestal wel.

Reuben D.B. beweerde tijdens zijn verhoor dat hij niet opgewonden raakte door beelden van kindermisbruik en dat hij zich ook niet aangetrokken voelt tot minderjarigen. In de beelden die hij verspreidde zou hij naar eigen zeggen zichzelf herkend hebben.

Een verhaal dat bij dokter Leroy niet vreemd in de oren klinkt. “Of er een aantrekking is naar kinderen toe of niet is iets wat erg belangrijk is om na te gaan bij de evaluatie of behandeling van een pleger. Want mensen beseffen zelf niet altijd wat hen aantrekt. En aantrekking naar kinderen is een belangrijke risicofactor voor herval in seksuele feiten.”

De uitleg die hij hier hoort, ook al kent hij het totaal niet, schiet voor psychiater Leroy toch voor een stuk te kort. “Zelfs al is men zelf ooit slachtoffer geweest, wat ik uiteraard betreur, dat mag nooit als excuus gebruikt worden.”