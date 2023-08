Na vervelende enkelblessure is Alfons Amade - mét nieuwe look - weer klaar voor het grote werk bij KV Oostende: “Ik wil mijn energie en agressiviteit heel graag opnieuw tonen”

Na een zomer vol blessureleed is KVO-middenvelder Alfons Amade opnieuw wedstrijdfit. Net op tijd, want trainer Stijn Vreven heeft dringend meer kwaliteitsvolle keuze nodig in zijn selectie. De KVO-spionkop verwacht zaterdagavond tegen Seraing niet alleen het eerste doelpunt van dit seizoen, maar ook het eerste punt en liefst de eerste overwinning van de competitie.

De nieuwe Alfons Amade is opgestaan. Zijn gelaat straalt van geluk na een vervelende zomer. Vorig weekend op Club Luik mocht hij eindelijk nog eens invallen. Weliswaar pas vijf seconden na het einde van de reguliere tijd en daardoor goed voor vijf minuten toegevoegde tijd, maar Amade is wel weer helemaal voetballer.

“Eigenlijk was mijn enkelblessure niet nieuw. Het is ingewikkeld. Ik liep er al geruime tijd mee”, vertelt Amade zijn lijdensverhaal. “Vorig seizoen verbeet ik de pijn. Tijdens een wedstrijd vergeet je dat gevoel sowieso, maar vooraf en nadien voel je het wel. Uiteindelijk stelden de dokters eind juni vast dat ik een ontsteking aan het bot van mijn linkerenkel had. Ik besefte dat het zo niet verder kon. Nu is de enkel opnieuw stabiel. Vorige week hervatte ik de trainingen en dat voelde meteen goed aan. Natuurlijk doe ik nog individuele oefeningen om de spieren rond mijn enkel te versterken. Zo boek ik elke dag vooruitgang. Uiteraard moet ik nog veel opbouwen, want ik miste zowat de hele voorbereiding. Ik wil de trainer echter snel op het terrein overtuigen dat hij op mij mag rekenen. Van zodra ik compleet fit ben, noem ik me klaar voor het team. Ik ben een winnaar, dat zit in mijn persoonlijkheid. Ik wil mijn team met veel energie de goede richting wijzen. Je kent mijn energie, ook bij het recupereren van ballen. Je kent mijn agressiviteit. Heel graag wil ik dat opnieuw tonen.”

“Natuurlijk was het niet simpel om na een lastig seizoen de degradatie te aanvaarden”, geeft Amade toe. “Het hoefde echt zo niet te eindigen, maar het is nu eenmaal zo. Ook in de Challenger Pro League stellen we onze doelen. Of je nu op het eerste of het vijfde niveau voetbalt, steeds moet je de zege nastreven. Dat beseffen we allemaal, maar de resultaten volgen nog niet. We moeten de kansen om terug te keren naar eerste klasse met beide handen grijpen, maar het is momenteel niet eenvoudig om naar de rangschikking te kijken (KVO staat allerlaatste, red). Ik ben overtuigd dat onze ploeg wedstrijden kan winnen. Op training toont onze kern wat ze kan, maar het is een harde vaststelling dat het nog niet lukte in wedstrijden waarin het om de knikkers ging. Uit de nederlagen kunnen en moeten we leren. Tegen Seraing moet het beter zijn. Ik geloof in ons proces met de nieuwe trainer.”

Cornrows

Mogelijk herkent niet iedereen Amade meteen op onze foto. Zijn kapsel is dan ook flink veranderd. Vorig seizoen leek hij gemillimitreerd tot kaal, nu heeft hij een frisse en hippe haarstijl die kenners omschrijven als een soort van cornrows. Het staat hem goed. “Ik heb geen bijzondere reden voor die verandering, maar ik voel me er goed mee. Ja, het is modieus. Mijn haar groeit vlot. Maar wie weet knip ik het ooit wel weer eens bijna allemaal af.”