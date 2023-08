Mark van Bommel is blij met loting van Antwerp in Champions League: “Dat ik in Barcelona gespeeld heb, maakt het wel speciaal”

Barcelona, Shakhtar Donetsk en Porto. Dat zijn de komende weken en maanden de drie tegenstanders van Antwerp in de Champions League. Trainer Mark van Bommel lijkt alleszins niet ontevreden met de loting. “Dat ik in Barcelona gespeeld heb, maakt het wel speciaal”, zo zegt hij in een reactie op ATV.

Mark van Bommel kwam als speler onder meer uit voor de Spaanse topploeg Barcelona. Een fijne terugkeer naar Catalonië voor de Nederlandse coach. Of het voort de affiche was waar hij op hoopte? “Iedereen denkt nu dat we kans hebben met deze tegenstanders, maar dat is net het gevaar. Niemand kent echt Shakhtar en niemand kent echt Porto. Het zijn niet echt namen die aanspreken, maar het zijn stuk voor stuk wel topploegen en drie ervaren tegenstanders.”