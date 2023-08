ONZE PROGNOSE. ASV Geel zal meedoen voor de prijzen maar ook de concurrentie heeft niet stilgezeten

Coach Peter Schrauwen (archiefbeeld) kwam over van Kontich. “Geel is een grotere club in een hogere reeks, met een grote aanhang.” — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Zo was het vorig seizoen bij ASV Geel

Als promovendus waren de verwachtingen aanvankelijk nog bescheiden, maar Geel nam een schitterende start en draaide vanaf de eerste matchen mee in de kop van het klassement. Het seizoen verliep erg goed. Er werd slechts drie keer verloren, twee keer van Betekom en één keer van Termien op de overbodige slotdag. Tot drie wedstrijden voor het einde bleef de titel nog mogelijk, maar in de laatste rechte lijn liet ASV te veel punten liggen. Het verzekerde zich wel van deelname aan de eindronde. Daarin werd Hamme opzijgezet in de eerste ronde, zodat Geel op 90 minuten van tweede nationale stond. Tijdens de verplaatsing naar Voorde-Appelterre ging het team zwaar onderuit. De groep kende een collectieve offday zodat het prachtige seizoen toch eindigde in een kater.

Zo verliep de voorbereiding/bekercampagne

Geel maakte een klassieke voorbereiding door, met een reeks oefenwedstrijden. De resultaten leken erg logisch. Tegen de hoger spelende ploegen werd verloren, tegen de clubs uit lagere reeksen werd gewonnen. Trainer Schrauwen verdeelde de inspanningen en gaf ook meerdere beloften en testers speelminuten. Het bekerverhaal duurde korter dan gehoopt. In de eerste ronde werd Rhodienne-De Hoek wel opzijgezet, maar een week later bleek derdenationaler Habay koelbloediger bij het nemen van de strafschoppen na een 2-2-gelijkspel. De groep moest wel de blessures van invallersdoelman Decoopman (vier maanden out, schouder uit de kom), Ehren, Van Parijs en D’Hondt (spierblessures) incasseren.

Dit gebeurde er op transfervlak

Sportief manager Dirk Foriers deed intern een gouden zaak. Doelman Oussayd Belkouch tekende op eigen vraag een contract voor vier seizoenen, ondanks meerdere aanbiedingen van clubs uit hogere reeksen. Ook voor topschutter Jordi Kreydt was er veel interesse, maar ook hij verlengde zijn contract. Trainer Schrauwen kreeg uiteindelijk een kern ter beschikking die breder werd uitgebouwd. Op de flanken oogt het team sterker dan vorig jaar. Er werd ook een portie ervaring toegevoegd. Daarbij valt zeker de figuur van spits Marijn Convents (Hades) op. Van hem worden mooie dingen verwacht.

Gisteren legde ASV Geel nog David Wyns vast, aanvoerder van KSK Heist, en ook Danté Walen De Keyser (RC Mechelen) trekt naar De Leunen. Middenvelder Alessio Alessandro stapte over naar Houtvenne en is de belangrijkste aderlating, al treuren sommige spelers ook om het vertrek van spits Gabriel Alleoni naar Termien.

Onze prognose

Geel was erg actief op de transfermarkt. Op papier is ASV ongetwijfeld versterkt uit de zomer gekomen. De club verbergt haar ambities niet: Geel gaat voor de promotie. Ook de concurrentie schuift Geel naar voor als een van de titelkandidaten. Dat maakt de opdracht alleen maar zwaarder. Bovendien hebben ook andere clubs goed gewerkt tijdens het tussenseizoen, met Termien en Pelt op kop. Uit vorig seizoen moet de les getrokken worden dat meer matchen moeten afgemaakt worden, zodat puntenverlies vermeden wordt. Een top 3-plaats lijkt ons zeker mogelijk en van daaruit is alles mogelijk.

Peter Schrauwen: “Na vijf speeldagen wordt allicht een en ander duidelijk”

“Ik liet Kontich niet graag achter, maar Geel is nu eenmaal een grotere club in een hogere reeks en met een grote aanhang”, schokschouderde trainer Peter Schrauwen. “Ik ben zeker tevreden met de spelerskern, zowel wat betreft beschikbaarheid als wat betreft kwaliteit. Ik voel een grote gedrevenheid. Over de voorbereiding ben ik tevreden. Er zaten enkele uitschuivers tussen, maar in die wedstrijden gebruikten we zeker niet ons type-elftal. We werden uit de beker gewipt door Habay, dat ongetwijfeld in zijn reeks zal meedoen voor de prijzen. We misten op een haar na de kwalificatie. Of de kern sterker is dan vorig jaar? Daar kan ik geen uitspraken over doen. Daar heb ik te weinig zicht op. Maar Geel stootte vorig seizoen door tot in de eindronde. Het is logisch dat de verwachtingen opnieuw in die richting gaan. Ik ga die zeker niet temperen, maar ik ga evenmin grote uitspraken doen over topklassementen en andere favorieten. Na vijf speeldagen wordt allicht wel het een en ander duidelijk. We beginnen op Sint-Lenaarts, een stevige tegenstrever die voetbalt in een herkenbaar systeem. Op dat kleine veld zullen we er allemaal moeten staan.”