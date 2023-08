Oprah Winfrey en Dwayne Johnson richten hulpfonds op na bosbranden op Maui en geven zelf 10 miljoen dollar

“Oprah woont hier in Maui. Ik ben op deze eilanden opgegroeid, mijn familie is hier begraven”, aldus Johnson aan de zender NBC. “De heropbouw zal lang duren. Waarschijnlijk wordt het nog wat slechter voor het wat beter wordt. Maar we doen hier wat we kunnen.”

De branden waren op 8 augustus uitgebroken op verschillende plaatsen op Maui en het naburige eiland Hawaï. Minstens 115 mensen kwamen om het leven. Op Maui zijn meer dan 2.200 gebouwen verwoest en loopt de schade op tot meer dan 5,5 miljard dollar.