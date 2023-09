Tedesco maakt vandaag selectie Rode Duivels bekend: met Lukaku en kan de bondscoach nog om Vermeeren heen?

Romelu Lukaku zal dan misschien fysiek niet tiptop zijn en matchritme missen, de overgang naar AS Roma zal alvast voor rust in zijn hoofd zorgen. Uiteraard zou de club van José Mourinho de 30-jarige spits liever in Italië houden om hem klaar te stomen voor de wedstrijd op 17 september tegen Empoli maar daar is Tedesco niet van plan op in te gaan. De Belgische topschutter aller tijdens is als doelpuntenmaker, aanvoerder en leider noodzakelijk voor deze groep waar de twee andere wereldvedetten, Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne, ontbreken. Beiden zijn out tot Nieuwjaar. Deze jonge groep heeft Lukaku nodig.

In vergelijking met de interlands tegen Oostenrijk en in Estland in juni keren Amadou Onana en Romeo Lavia alvast terug uit blessure. Zeno Debast en Charles De Ketelaere speelden in juni op het EK voor beloften en zijn nu opnieuw selecteerbaar. Thomas Meunier is nog altijd geblesseerd.

Puzzel

De bondscoach zal nog een puzzel moeten leggen. Zo komt Leander Dendoncker bij Aston Villa niet aan spelen toe. Aster Vranckx worstelt een ganse zomer bij Wolfsburg zonder speelminuten met transferperikelen. Hetzelfde geldt voor Mike Trésor die met RC Genk de jongste tijd nog nauwelijks speelde en zelfs niet mee op Europese verplaatsing trok. Voor Johan Bakayoko, Arthur Theate, Amadou Onana, Zeno Debast en Michy Batshuayi zijn transfers nog altijd mogelijk maar zij spelen ondertussen wel lustig verder met hun clubs.

Gelukkig hebben Rode Duivels die naast Romelu Lukaku deze zomer met transfergeruchten werden geconfronteerd intussen een onderkomen gevonden. Met ook nog Timothy Castagne (Fulham), Dodi Lukebakio (Sevilla), Yannick Carrasco (Al-Shabab), Olivier Deman (Werder Bremen), Jérémy Doku (Manchester City), Romeo Lavia (Chelsea), Alexis Saelemaekers (Bologna), Loïs Openda (RB Leipzig), Charles De Ketelaere (Atalanta) en Youri Tielemans (Aston Villa) veranderden deze zomer liefst elf Rode Duivels van club.

Vermeeren-Keita

Het is de vraag in hoeverre de sterke prestaties van Arthur Vermeeren (18) en Mandela Keita (21) indruk hebben gemaakt op de bondscoach. In normale omstandigheden verdienen hun optredens een kans bij de Rode Duivels. Vermeeren en Keita spelen evenwel op een positie waar het krioelt van de kandidaten. Als centrale middenvelder kunnen immers ook Lavia, Onana, Tielemans en Mangala worden uitgespeeld, om nog te zwijgen van Vanaken en Vranckx die daar ook al werden neergezet. Ook Hugo Cuypers (AA Gent) werd de voorbije weken regelmatig genoemd.

