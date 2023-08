Mitch McConnell krijgt groen licht van dokters om weer aan de slag te gaan, al blijft bezorgdheid om 81-jarige Republikein

De Republikeinse leider in de Senaat, de 81-jarige Mitch McConnell, heeft groen licht gekregen van de arts van het Amerikaanse Capitool om opnieuw aan de slag te gaan. Al is niet iedereen het over eens dat hij op zijn leeftijd nog in staat is om tekeer te blijven gaan in de Senaat.

Over de Republikeinse leider in de Senaat was woensdag opnieuw bezorgdheid ontstaan nadat hij voor de tweede keer in twee maanden tijd plots stilviel in het midden van een toespraak. Hij stopte met spreken en leek even weg van de wereld. Toen hij weer ontdooide, antwoordde hij niet op de vraag die gesteld was.

(lees verder onder de video)

Maar er is geen vuiltje aan de lucht. Dat heeft Brian Monahan, de arts in het Amerikaanse Capitool, bekendgemaakt. “Ik heb met meneer McConnell overlegd en ook gesproken met zijn neurologen”, staat te lezen in een statement. “Na evaluatie van het incident van gisteren heb ik hem ervan op de hoogte gebracht dat hij medisch gezien groen licht krijgt om zijn geplande schema te volgen.” Met andere woorden: McConnell mag weer vol aan de slag.

Ribfractuur

De Republikeinse leider was eerder dit jaar al buiten strijd, nadat hij tijdens een diner in Washington was gestruikeld en in een ziekenhuis werd opgenomen voor de behandeling van een hersenschudding. Hij liep ook een ribfractuur op en werd later naar een revalidatiecentrum gebracht. Sinds april was hij terug in de Senaat, maar toen waren er dus de twee incidenten.

Volgens Monahan kan het plotse ‘bevriezen’ van McConnell te maken hebben met de hersenschudding van eerder dit jaar. “Lichthoofdig zijn is niet ongewoon tijdens het herstellen van een hersenschudding en kan ook het gevolg zijn van uitdroging”, zegt hij. Die twee oorzaken had ook het kabinet van McConnell al aangedragen als verklaringen.

Hoe lang nog?

McConnell is 81 jaar oud en dient al 16 jaar als Republikeinse leider in de Amerikaanse Senaat. Hij zei eerder al dat hij nog zeker tot eind volgend jaar aanblijft. Tot na de volgende verkiezingen dus. Mensen uit zijn entourage vertrouwden Amerikaanse media al toe dat hij bij dat voornemen blijft.

Volgens CNN zijn er binnen zijn partij twijfels over of hij nog wel zo lang kan aanblijven en of hij zich daarna nog verkiesbaar kan stellen. Enkele hooggeplaatste personen binnen de partij zouden pogingen aan het doen zijn om een vergadering te beleggen waar het leiderschap van McConnell in vraag gesteld kan worden en hij geconfronteerd kan worden met die twijfels. Voorlopig is daar nog geen datum voor of eensgezindheid over.

De Republikein belde woensdag (lokale tijd) wel al met de Democratische president Joe Biden. Die zei daarover dat McConnell “als zijn oude zelf” klonk. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat McConnell snel weer op de been zou zijn.