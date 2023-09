De zoon van Simon Cowell wil zelf auditie doen voor Britain’s Got Talent

Simon Cowells zoon Eric (9) doet dit jaar auditie voor Britain’s Got Talent, waar zijn vader jurylid van is. “Dat wordt een totale marteling”, klinkt het bij Simon.

Het gezin Cowell op de Hollywood Walk of Fame — © Shutterstock

“Ik bedoel, van alle dingen die ik ooit heb gedaan, zal dit waarschijnlijk het moeilijkste zijn. Toen ik hem vroeg of hij zou drummen - want dat is wat hij doet - zei hij dat hij wilde zingen. En ik dacht: oh nee”, vertelt Simon Cowell, die bekend staat om zijn harde uitspraken als jurylid.

Ondanks zij bedenkingen gaf Cowell toe dat zijn zoon wel bloedserieus is en van plan is dat podium op te klimmen wanneer de show weer van start gaan in Londen. Het doel van Eric, is volgens Cowell om een rockband te starten, hij houdt namelijk van Green Day aldus de papa.

Wat de negenjarige drijft, dat weet Cowell niet: “Misschien omdat al die kinderen auditie doen? En nu wil hij er ook bij zijn?”

Stap terug

Simon, die Britain’s Got Talent in 2007 lanceerde, zit in de jury naast Alesha Dixon, Amanda Holden en Bruno Tonioli, die eerder dit jaar David Walliams verving. De muziekmagnaat heeft Eric al eerder meegenomen naar de opnames, samen met zijn verloofde en Erics moeder, Lauren Silverman.

Simon nam vorig jaar een stap terug uit de schijnwerpers om zich te concentreren op Eric en meer tijd met hem door te brengen - nadat hij zich jarenlang had gericht op zijn muziekbusiness en tv-shows als The X Factor en Walk The Line.