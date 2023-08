ONZE PROGNOSE. Het leergeld van vorig seizoen gaat Beerschot U23 dit seizoen punten opleveren

Het leergeld dat de Kielse beloften vorig jaar in tweede afdeling B betaalden, gaat ze dit seizoen punten opleveren. Tenminste als ze het ook achterin wat meer dicht kunnen houden. Het slechtst scorende elftal van de reeks gaat dit Beerschot U23 niet worden met het attractieve voetbal dat de jongens van coach Frédéric Frans in de voorbereiding toonden. Maar gaan ze achterin ook de nul kunnen houden? Dat is nog maar de vraag.

Zo was het vorig seizoen

Beter doen dan vorig jaar lijkt een logische ambitie voor een ploeg die zo goed als een volledig seizoen onderaan bungelde en uiteindelijk degradeerde uit tweede afdeling. Al was het eerste seizoen van Beerschot U23 in de nationale reeksen niet al kommer en kwel. Bij momenten waren De Mannekes dodelijk efficiënt, iets wat bij Lyra-Lierse een zware kater naliet. In andere wedstrijden was Beerschot U23 dan weer best frivool, zonder écht doelgevaar te creëren.

Zo was de voorbereiding

Al kan dat laatste ondertussen opgelost zijn, als we mogen afgaan op de voorbereidingswedstrijden. Beerschot U23 speelde geen bekerwedstrijden, want B-elftallen spelen geen Croky Cup, weet u wel. Maar in de voorbereidingsmatchen trilden de netten toch wel enkele malen, en dat tegen elftallen van een gelijkaardig kaliber: 1-5 op Avanti Stekene (3de afdeling VV A), 2-3 bij reeksgenoot KFC Nijlen, 1-2 op RC Gent (2de afdeling VV A),… Het team van Frédéric Frans weet weer wat scoren is. Om een idee te geven: om die vijf doelpunten van tegen Avanti Stekene te evenaren, had Beerschot U23 vorig seizoen de eerste zes competitiewedstrijden nodig. Dus het vizier staat op scherp, al is het nog maar even wachten of dat ook in de competitie zo gaat zijn.

Transfers

Het doel van de opleidingsploegen blijft: ervoor zorgen dat jongens op termijn kunnen doorstromen naar de A-kern. In dat opzicht zijn de grootste aderlatingen voor Beerschot U23 jongens als een Axl Van Himbeeck die, op natuurlijke wijze, doorstroomt naar het eerste elftal. Maar ook de aanvoerder van vorig seizoen, Tomas Muyldermans, gaat gemist worden. Hij startte woensdag al in de basis van zijn nieuwe club Lyra-Lierse. Veel transfers deden De Mannekes niet, om de simpele reden dat er op de wedstrijdfeuille van vijftien spelers minstens acht namen moeten staan die al drie jaar zijn opgeleid door de club.

Onze prognose

Moeilijk te voorspellen. De kans dat Beerschot U23 een tweede opeenvolgend jaar in de onderste regionen van het klassement vertoeft, lijkt klein. Zeker nu het vizier een pak scherper staat, wat vorig jaar écht een probleem was… Na Pepingen-Halle scoorde Beerschot U23 toen het minst van alle teams in 2de afdeling VV B.

Al is er wel één belangrijke voorwaarde: Beerschot U23 moet nog leren het achterin dicht te houden. Vorig jaar kregen De Mannekes de meeste tegendoelpunten tegen in de reeks én ook in de voorbereiding werd nog geen enkele keer de nul gehouden.

Frédéric Frans: “Enthousiast dat we met attractief voetbal veel goals maken en kansen afdwingen”

Dat ziet coach Frédéric Frans ook. “Uiteraard ben ik tevreden met de resultaten in de voorbereidingsmatchen, zeker tegen teams die in onze reeks of eentje hoger spelen… al besef ik dat we qua spel nog niet zijn waar we moeten staan: we krijgen nog wel wat doelpunten tegen. Daar gaan we nog wel aan sleutelen.”

“Ik ben al wel enthousiast dat we veel goals maken en veel kansen afdwingen met onze aanvallende en attractieve speelstijl. We gaan het echt beter doen dan vorig jaar.”