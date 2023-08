“FC Barcelona op de Bosuil, onwezenlijk”: Antwerp-CEO Sven Jaecques predikt realisme na loting in Champions League

FC Barcelona, Porto en Shakthar Donetsk. Antwerp kent zijn drie tegenstanders in de groepsfase van de Champions League. CEO Sven Jaecques klonk na de loting in het Grimaldi Forum in Monaco erg tevreden. Maar hij tempert de verwachtingen en predikt realisme: “Elk punt is een gewonnen punt.”

Minder dan 24u na het exploot van de oudste club van ons land in Athene toverde voormalig Engels international Joe Cole het balletje met de naam van Royal Antwerp FC als allerlaatste uit de bokaal tijdens de loting van de groepsfase van de Champions League. CEO Sven Jaecques zat in de prachtige congreszaal in Monaco te glunderen aan de zijde van teammanager Sascha Van de Sanda en Katharine Viaene, management assistente en de officiële UEFA-contactpersoon van de club. “Dit blijft toch onwezenlijk, hoor”, aldus Jaecques. “Ik las daarstraks op Twitter dat Antwerp exact tien jaar geleden 1-1 gelijk speelde tegen Geel. In tweede klasse, he. En vandaag staan we hier al tussen de grootste clubs van Europa. Ik kan je verzekeren: dat is niet normaal. Straks komt FC Barcelona naar de Bosuil. Onwezenlijk”, herhaalt de CEO van Antwerp nogmaals.

© AP

Royal Antwerp FC in de Champions League. De droom is werkelijkheid geworden. En dat schept verwachtingen. Te hoge verwachtingen, meent Jaecques. De CEO kreeg meteen na de loting een heleboel whatsappjes en sms’jes. “Ik heb Mark (Van Bommel, red.) en Marc (Overmars, red.) al kort gehoord. Die zijn allebei tevreden en ambitieus. Maar ik kreeg ook berichten van sponsors en supporters. En daar zaten berichten bij zoals: ‘Drie haalbare kaarten.’ Typisch Antwerps, zeker? (lacht) Nee, even serieus: daar wil ik zelfs niet op reageren. We moeten realistisch zijn. Dit zijn drie teams met een pak ervaring in de Champions League. Drie teams die er de voorbije jaren bijna elke editie bij waren. Wij spelen voor het eerst mee met de grote jongens en moeten nederig zijn. Elk punt is een gewonnen punt. ”

Niet belachelijk laten maken

Marc Overmars zei voor de confrontatie tegen AEK Athene al dat Antwerp nog niet klaar was voor de Champions League. Maar straks speelt de Great Old wel degelijk zes wedstrijden in het kampioenenbal. En daarin wil het dan uiteraard geen mal figuur slaan. “Het is niet omdat we onze sportieve en budgettaire ambities op de Europa League hadden ingepland, dat we ons in de Champions League willen laten belachelijk maken”, aldus Jaecques. “Het klopt: we hóéfden er nog niet bij te zijn, dat was geen absolute must. Maar we hebben er uiteraard wel altijd van gedroomd. En nu het zover is, mogen we ons niet belachelijk laten maken. De Bosuil als thuishaven kan een wapen zijn. Maar helaas is onze haven nog maar voor de helft klaar. Ook het feit dat Barcelona en Shakhtar Donetsk niet in hun eigen stadion spelen is een kleine smet op deze loting. Maar dat zullen we niet aan ons hart laten komen.”

Tot slot: Antwerp kwam tijdens de loting als allerlaatste ploeg uit de balletjes. Een andere mogelijke groep die ook lang in de running was om Antwerp te verwelkomen was er één met Feyenoord, Atlético Madrid en Lazio. “Ik denk dat de veiligheidsdiensten in Antwerpen blij zullen zijn dat het die groep niet geworden is”, knipoogde Jaecques.