Engels bod van dertig miljoen op Nusa, Club Brugge-spits Yaremchuk op zucht van Valencia

Yaremchuk arriveerde vorig seizoen voor zestien miljoen euro op Jan Breydel, maar hij kon zich nooit doorzetten. De toen van Benfica overgekomen spits scoorde slechts zes keer in 32 wedstrijden voor Club.

Vertrekt Nusa nog?

De kans bestaat dat Club Brugge nog een goudhaantje verliest. Een club vanuit de Premier League heeft zich gemeld met een bod van dertig miljoen euro voor Antonio Nusa (18). Dat melden Noorse bronnen ons. Het is niet geweten om welke club het exact gaat. Nusa viel in tegen Osasuna en maakte mee het verschil, maar volgens onze info is een transfer een deze waanzinnige voorwaarden voor Club wel bespreekbaar. Het moet wel snel gaan, want in Engeland sluit de transferperiode op 1 september.