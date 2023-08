ONZE PROGNOSE. Zonder veel blessurezorgen kan dit Zwarte Leeuw een mooi seizoen draaien

Dat Zwarte Leeuw Tiago Faria Da Silva in Rijkevorsel kon houden, is wellicht de beste transfer van de Leeuwen. — © smb

Dit Zwarte Leeuw kan een mooi seizoen draaien als het gespaard blijft van blessures zoals vorig jaar, toen het met een desastreuze 5 op 39 aan de competitie begon. De Leeuwen zien wel enkele sterkhouders vertrekken, maar slaagden er toch in om goaltjesdief Tiago Faria Da Silva in Rijkevorsel te houden.

Zo was het vorig seizoen

Zwarte Leeuw begon aan het seizoen met een desastreuze 5 op 39. Pas begin december konden de Leeuwen, die de afgelopen jaren nochtans een serieuze thuisreputatie hadden opgebouwd, voor eigen volk een eerste keer winnen. Die eerste thuiszege bleek wel meteen het begin van een fameuze inhaalrace. Zo pakten de troepen van coach Gino Swaegers in de eerste maanden na Nieuwjaar een bijzonder fraaie 20 op 27, waardoor de Leeuwen zich uiteindelijk niet alleen vrij eenvoudig konden redden. Zwarte Leeuw eindigde zelfs nog negende met in totaal 36 punten.

Zo verliep de voorbereiding/bekercampagne

Het bekeravontuur van Zwarte Leeuw was van bijzonder korte duur. Zo verloren de Leeuwen ietwat verrassend hun eerste match in de Croky Cup thuis tegen eersteprovincialer Herent. Al hebben de troepen van coach Swaegers zich wel goed herpakt na die opdoffer met onder meer gelijke spelen tegen Hoogstraten (1-1) en City Pirates (0-0) en zelfs een zege tegen Lyra-Lierse (1-0). Als je weet dat die ploegen allemaal minstens één reeks hoger spelen, lijkt Zwarte Leeuw klaar voor de competitiestart.

Transfers

Met Steven van de Vreede zagen de Leeuwen niet alleen hun topschutter van vorig seizoen terugkeren naar Nederland. Ook Niels Van De Vel koos voor een stap hogerop bij Hoogstraten. Juri Meyvis zette dan weer definitief een punt achter zijn carrière na de vriendendienst om een vorig seizoen fel gehavend Zwarte Leeuw achterin uit de nood te helpen.

Met de komst van onder meer Karim El Mediouni (Turnhout), Matthias Gessner (’s Gravenwezel-Schilde), Berne Jacobs (Turnhout), Jonas Nooyens (Lille) en Arno Robert (Racing Mechelen) hoopt Zwarte Leeuw het afscheid van die drie sterkhouders op te vangen. Al is de belangrijkste transfer ongetwijfeld het aan boord houden van Tiago Faria Da Silva, die dankzij een ijzersterke terugronde vorig seizoen kon rekenen op heel wat belangstelling.

Onze prognose

Op voorwaarde dat de club niet opnieuw zijn start mist en gespaard blijft van blessures (de kern is niet heel groot), zien we Zwarte Leeuw niet meteen in de problemen komen. En als dat door omstandigheden toch zou gebeuren, zal het zeker niet aan Gino Swaegers liggen. De Rijkevorselse coach laat al jarenlang niets aan het toeval over en hem kennende zal dat ook dit seizoen absoluut niet het geval zijn.

Gino Swaegers: “Als we onze start niet missen, kunnen we mikken op rustig seizoen”

“Ondanks de vroege bekerexit hebben we al bij al een vrij degelijke voorbereiding achter de rug” , vertelt Swaegers. “Al biedt dat natuurlijk geen enkele garantie. We zullen er bijvoorbeeld meteen moeten staan om niet opnieuw onze start te missen zoals vorig seizoen. Pas als dat lukt, kunnen we mikken op een rustig seizoen met af en toe een uitschieter. Al ben ik ondertussen wel heel blij dat we er met Donald Van Achteren in extremis nog een spits hebben bijgehaald.”