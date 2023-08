Van Peteghem na succes staatsbon: “Als rente nog altijd niet beweegt, zullen we alle middelen gebruiken”

“Als de spaarrente nog altijd niet beweegt, zullen we alle middelen gebruiken die we ter beschikking hebben” om de banken aan te zetten om spaarders beter te vergoeden. Dat heeft federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem gezegd in het RTBF-programma Jeudi en Prime. Welk soort maatregelen de federale regering zou kunnen nemen, zei hij er niet bij.

De inschrijvingsperiode voor de eenjarige staatsbon, die wordt uitgegeven op 4 september, loopt stilaan ten einde. Tot middernacht is het nog mogelijk om in te schrijven via het Federaal Agentschap van de Schuld, en vrijdag overdag via de deelnemende banken.

“Het uiteindelijk opgehaalde bedrag zal maandag bekend zijn”, aldus Van Peteghem. Volgens hem zou de kaap van de 20 miljard donderdagavond nog overschreden worden. Zo’n 250.000 spaarders hebben zich ingeschreven via het schuldagentschap en bijna evenveel via de banken. De opgehaalde bedragen variëren van 100 tot 200.000 euro, met een gemiddelde van 33.000 euro, zei hij.

Niet verwacht

De minster van Financiën zei dat hij zo’n succes helemaal niet had verwacht. “Dit is een signaal van kleine spaarders aan de banken. Als je kijkt naar het verschil tussen de hypotheekrente en de spaarrente, dan is het verschil te groot.” Ook voor de financiële markten is het een signaal, aldus nog de minister.

“Het overschot van 7 of 8 miljard - ten opzichte van de 13 miljard aan schuldherfinanciering die voor dit jaar gepland stond - zal opnieuw worden geïnvesteerd op de internationale markt. Daar zullen we een groter rendement krijgen dan wat we de mensen vandaag geven en dat is positief voor de begroting.”