Zondag al kleine topper in Oud-Heverlee tussen OHL B en Anderlecht B: “We spelen altijd voor niks minder dan de drie punten”

“ Zowel Anderlecht als wij hechten veel belang aan het damesvoetbal. Allebei werken we zowat op dezelfde manier: onze eerste ploeg in de Super League en een jongerenteam in eerste klasse. Dat wil ik benadrukken, onze B-ploeg bestaat niet, het is een jongerenteam dat zo veel mogelijk ervaring moet opdoen om daarna een trapje hoger te spelen in de A-ploeg. Een beetje te vergelijken met onze mannenploeg in de Jupiler Pro League en de U23 die in eerste nationale spelen. Bovendien zijn we dit seizoen gestart met een U16-ploeg die in de Youth League uitkomt. Zij spelen zondag om 14 uur hun eerste thuismatch tegen White Star Woluwe.”

“Onze B-ploeg bestaat niet, het is een jongerenteam dat zo veel mogelijk ervaring moet opdoen om daarna een trapje hoger te spelen in de A-ploeg” Tom Schovaerts, coach OH Leuven B

Is OH Leuven B net als de A-ploeg een topper in zijn reeks? “Vorig seizoen eindigden wij op de vierde plaats en speelden we de kwartfinales van de beker, waarin we eervol werden uitgeschakeld door Zulte Waregem. Nadien kregen we complimentjes, al moet ik wel zeggen dat ik Waregem zeker drie à vier keer was gaan scouten en dat ons tactische plannetje wel goed klopte. Dit seizoen hopen we even goed te doen. Het ambitieuze Westerlo, de titelfavoriet, is outstanding, al geven we ons zeker niet gewonnen.”

Gedaanteverwisseling

“Onze kern heeft een gedaanteverwisseling ondergaan, maar is zeker niet verzwakt. Aan de nieuwkomers om hun waarde te bewijzen. Vier speelsters werden overgeheveld naar de A-kern, waar Aurelie Reynders afgelopen zaterdag haar debuut bekroonde door meteen te scoren. Drie speelsters vertrokken naar elders, maar toch gaan we voor niets minder dan die vierde plaats en met een tikkeltje geluk bij de loting ook een mooie bekercampagne. Zondag hopen we tegen Anderlecht een goed figuur te slaan. Afgelopen weekend in onze openingsmatch tegen Mons zag ik ondanks een vroege 2-0-achterstand mooie dingen. Aan de rust stond de balans al in evenwicht en in de tweede helft waarin we baas waren, misten we een paar keer de winnende treffer. Ons team moet nog groeien, maar desalniettemin spelen we tegen Anderlecht voor niets minder dan de drie punten. Dat doen we trouwens altijd.”